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Başkan Erdoğan açıklayacak: AK Parti’de büyük değişimin şifreleri ortaya çıktı!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için geriye sayım başlarken gözler parti yönetiminde yapılacak değişikliklere çevrildi. İlçe ve il kongrelerindeki yüzde 60'lara varan değişimin, partinin en yetkili organı MKYK'ya da yansıması ve en az yarısının değişmesi gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK'da toplumu kuşatacak bir kadro kurması beklenirken kongre de "güven ve istikrar" teması üzerine kurulacak. Erdoğan'ın, önümüzdeki döneme ışık tutacak, yol gösterici bir konuşma yapması bekleniyor

Siyaset / 17 Mart 2021 Çarşamba 09:36
Başkan Erdoğan açıklayacak: AK Parti’de büyük değişimin şifreleri ortaya çıktı!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi 24 Mart'ta Ankara Arena'da yapılacak. Kongrenin konsepti "güven ve istikrar" üzerine kurulacak. AK Parti açısından "topluma yeni şeyler söylenecek" bir kongre olacak.

Başkan Erdoğan, 2023 hedeflerini ve Türkiye'nin gelecek perspektifini anlatan, manifesto niteliğinde bir konuşma yapacak. Yeni hedeflerin konulacağı kongrede aynı vizyon kadrolara da yansıyacak. Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, söylediği gibi toplumu kuşatan yeni bir kadro kuracak. İşte yeni kadronun şifreleri:

YENİ DENKLEM:

Erdoğan'ın, yeni döneme uygun olarak MKYK'da yeni bir denklem kurması bekleniyor. Bu kapsamda, AK Parti'nin kurulmasından bu yana MKYK üyeliklerinin ezici çoğunluğu milletvekillerinden oluşuyor. Bu tablo değişecek. MKYK'da milletvekili olmayanların sayısı artacak.

SİYASETTE YENİ İSİMLER

50 kişilik MKYK'da 15 kadın kontenjanı olacak. Buralar için siyasete yeni kazandırılacak isimler tercih edilecek.
Kamuoyunun yakından tanıdığı ancak şu ana kadar partide siyaset yapmamış yeni isimler MKYK'ya girecek. Erdoğan'ın bu konuda kapsamlı bir çalışma yaparak bunların kimler olabileceğini de belirlediği bildirildi.

AĞABEYLER YER BULACAK

Geçmişte AK Parti'de milletvekilliği, bakanlık yapmış, şu anda dışarıda olan bazı isimlerin de parti yönetimine taşınması bekleniyor. Bunlar içinde "partinin ağabeyleri" denilebilecek bazı isimlerin de MKYK'da yer alacağı belirtiliyor

Ak PartiMilletvekili

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