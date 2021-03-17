ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklandı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli oldu. Analistlerin piyasalar için Mart ayının en kritik haftası olarak tanımladığı haftada Fed'in faiz kararı ve açıklamaları odak noktasıydı. Fed toplantısı sonucu, faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı.