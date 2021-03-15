USD (Alış - Satış) : 7,57 - 7,58 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

Çöp dağları bitmeden barajlar başladı! İşte CHP'li İstanbul Belediyesi...

Ömerli Barajı’na su taşıyan deredeki korkunç manzara havadan görüntülendi. İstanbul’da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi’nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı’na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar "Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor." dedi.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 13:04
Çöp dağları bitmeden barajlar başladı! İşte CHP'li İstanbul Belediyesi...

İstanbul'da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi'nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı'na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.

İBB iştiraklerinden İSKİ, geçtiğimiz aylarda Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki suları arıtmadan Riva Deresi'ne aktardığı gerekçesiyle ceza yemişti. İstanbul'da özellikle yağışlı dönemlerde aynı problem bu kez de Ömerli Barajı'na giden derelerde meydana geldi.



İddiaya göre, İSKİ yönetimi tarafından Terfi Merkezi'nden pompalar ile Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisine aktarılması gereken atık suların, yağmurun yoğun olduğu zamanlarda terfi merkezinin kapakları açılarak terfi işlemleri yapılmadan Ömerli Barajı'na su taşıyan derelere atılan atıksular, ağır koku ve çevre kirliliğine neden oldu.

Öte yandan İstanbulluların su ihtiyacını karşıladığı önemli noktalardan biri olan Ömerli Barajı'na su taşıyan derede oluşan çevre kirliliği ve suyun renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.

'BURADA KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VE AĞIR BİR KOKU VAR'

Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan İsa Demir, 'Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor.



Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum' diye konuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement