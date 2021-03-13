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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde de yoğunluk yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu saat 15.05 itibarıyla yüzde 72'ye ulaşırken, özellikle sahil bölgelerinde kalabalıklar oluştu.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 15:12
İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerinde ise trafikte, kentin önemli cadde ve meydanları ile sahil kesimlerinde hareketlilik arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 15.05 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 72 oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu Akın ettiler

SAHİL BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek, Baltalimanı ve Avcılar gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü. Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu Akın ettiler

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturarak vakit geçirdi. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Murat Sefa Demiryürek

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