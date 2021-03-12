Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine ziyaret!

Oktay, Kadıköy Fenerbahçe Orduevinde gerçekleşen ziyarette, Erbaş'ın annesi, babası, eşi, oğlu, kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.



Duaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erbaş'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.



Ziyarette Oktay'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.