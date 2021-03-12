USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 8,90 - 8,92

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında karar açıklandı

Direksiyona alkollü bir şekilde geçerek 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan Ömer Yağcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 10:15
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında karar açıklandı

Tarihler 8 Temmuz 2018'i gösterirken İzmit yönünde ilerleyen Ömer Yağcı idaresindeki otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yol üzerindeki Eray Erecik ve Hasan Gıdık idaresindeki araçlara çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan 37 yaşındaki Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru yaşamlarını kaybederken, araçlarda bulunan 13 kişi ise yaralandı.

2.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrasında yapılan kan testinde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Yağcı tutuklandı.

Ömer Yağcı'nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında tüm delil ve ifadeleri inceleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

YÜZDE 100 KUSURLU

Bilirkişi raporlarına göre 4 aracın karıştığı, 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı kazada Ömer Yağcı yüzde 100 kusurlu bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Yağcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement