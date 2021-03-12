3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında karar açıklandı

Tarihler 8 Temmuz 2018'i gösterirken İzmit yönünde ilerleyen Ömer Yağcı idaresindeki otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yol üzerindeki Eray Erecik ve Hasan Gıdık idaresindeki araçlara çarptı.



3 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI



Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan 37 yaşındaki Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru yaşamlarını kaybederken, araçlarda bulunan 13 kişi ise yaralandı.



2.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kaza sonrasında yapılan kan testinde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Yağcı tutuklandı.



Ömer Yağcı'nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında tüm delil ve ifadeleri inceleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.



YÜZDE 100 KUSURLU



Bilirkişi raporlarına göre 4 aracın karıştığı, 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı kazada Ömer Yağcı yüzde 100 kusurlu bulundu.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Yağcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.