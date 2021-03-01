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Artık iyice uçtular! Yunanistan Türk ordusunu parçalayabilirmiş

Türkiye'nin Ege'nin yüzde 80'ini Yunanistandan almak istediğini iddia eden Yunan Türkolog Stathakopoulos, akla ziyan açıklamalarda bulundu. Gülünç bir şekilde Yunanistan'ın Türk ordusunu parçalayabileceğini iddia eden Stathakopoulos, Yunanistan'ın daha fazla savaş etkinliğine sahip olduğunu ileri sürdü.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 15:34
Artık iyice uçtular! Yunanistan Türk ordusunu parçalayabilirmiş

Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan Türkolog Stathakopoulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakere görüşmeleri hakkında konuştu. Yunanistan'ın yasal haklarını kullanarak Türkiye'yi durdurması gerektiğini söyleyen Stathakopoulos, akla ziyan sözler sarfetti.

Her fırsatta müzakere masasını deviren ve Batılı abilerine zırlayıp Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ın çözümden yana olduğunu iddia eden Stathakopoulos, "Türkiye yine şikayetçi olarak karşımıza çıkacak ve Yunanistan'ı suçlu ilan edecek" dedi.

Yunanistan'ın mağdur gibi göstermeye çalışan Stathakopoulos, "Her türlü müzakereyi durduracaklar. Biz bela istemesekte Türkiye bunu yapacak." diye konuştu.

Türkiye'nin müzakerelere devam etmemek için çeşitli bahaneler aradığını ileri süren Stathakopoulos, Ankara yönetiminin Adalar Denizi'nde (Ege) adil bir paylaşımdan yana olmadığı hezeyanında bulundu.

Maksimalist taleplerle Türkiye'yi bölgede saf dışı bırakıp kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Yunanistan'ın adil bir paylaşım istediğini öne sürerek insanların aklıyla adeta alay eden Stathakopoulos, Türkiye'nin Ege'nin yüzde 80'ini Yunanistan'dan almak istediğini iddia etti.

"Türkiye Ege'nin yüzde 80'ini istiyor"
Türkiye'nin Yunanistan'ı çeşitli vaatlerle kandırmayı amaçladığını söyleyen Stathakopoulos, "Türkiye, Ege'nin yüzde 80'ini Yunanistandan almak istiyor. Türklerin gerçek amacı yüzde 50-50'lik adil bir paylaşım değil. Yüzde 80-20 olan bir paylaşım" dedi.

Yunan ordusu Türk ordusunu parçalarmış
Bunun yanında gülünç ve acınası bir şekilde Yunanistan'ın Türk ordusunu parçalayabileceğini ifade eden Stathakopoulos, Yunanistan'ın daha fazla savaş etkinliğine sahip olduğunu ileri sürerek şunları kaydetti:

"Türkiye bunu NATO'da esasen müttefik olduğumuz varsayılan ortak tatbikatlarımızda görüyor. Her gün gerçekleşen it dalaşlarında bu alanda daha iyi olduğumuzu biliyor. Bu yüzden Türkiye açık çatışmalardan her zaman uzak durdu, kaçındı ve kaçınmaya devam edecek."

Öte yandan Stathakopoulos, NATO'nun feshedilmesi gibi bir olay olmadan Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkmayacağını ifade etti.

"Türkiye zorbalık peşinde"
Küstah bir şekilde Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "zorba" bir tavır takındığını iddia eden Stathakopoulos, şunları kaydetti:

"Türkiye bir zorbalık, bir maçoluk yapmak istiyor. Bize bir şeyler yapıp korkuya kapılmamızı istiyorlar. Bizi korku ile beslemek istiyorlar. Türkiye, Avrupa, ABD uluslararası toplumun her zaman onun için fedakarlık yaptığı 'şımarık evlat' rolüne ulaşıyor (kendileriyle karıştırdılar). Onlar bizim için yani iyi çocuk için hiçbir fedakarlık yapmazlar. Batılı ülkeler hep şikayetçi olan Türkiye için fedakarlık yapıyorlar."

Yunanistan

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