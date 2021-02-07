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Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun yanıtı dalga konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de doktor olan joker 'Omurilik soğanı' yerine yanlış olan 'Omurilik sarımsağı' yanıtını verdi.

Televizyon / 07 Şubat 2021 Pazar 09:23
Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun yanıtı dalga konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Bir yarışmacı 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullandı.

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı.

OMURİLİK SARIMSAĞI

Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi.

Doktorun yanıtı verdikten sonra yarışmacıya 'Şıkları tekrar eder misin?' dediği de duyuldu ancak süre doldu.

ARKADAŞINIZ DOKTOR DEĞİL Mİ

Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

Doktor olan jokerin 'Omurilik soğanı' yerine yanlış olan 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu

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Kenan İmirzalıoğlu

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