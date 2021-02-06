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YOL TV'nin 'aşağı bak' yalanını sürdüren CHP'li Ali Haydar Fırat'a canlı yayında ders!

2015 genel seçimlerinde CHP’den milletvekili adayı olan Dr. Ali Haydar Fırat bir özel televizyon kanalında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği yalanı söylemeye devam etti. Hasan Basri Yalçın; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV Haber Merkezi’nin açıklamasını okudu. Dr. Ali Haydar Fırat, söz konusu açıklamanın ardından suskunluğa büründü.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 09:09
YOL TV'nin 'aşağı bak' yalanını sürdüren CHP'li Ali Haydar Fırat'a canlı yayında ders!

2015 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan Dr. Ali Haydar Fırat bir özel televizyon kanalında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere 'Aşağı bak' dediği yalanı söylemeye devam etti.

YALÇIN, ALİ HAYDAR FIRAT'IN ALENİ YALAN SÖYLEDİĞİ AÇIKLADI

Köşe yazarı Hasan Basri Yalçın; Dr. Ali Haydar Fırat'ın aleni yalan söylediğini açıkladı. Program sunucusu Hande Fırat, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olay anına ilişkin görüntüleri yayınlandı. Dr. Ali Haydar Fırat; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait görüntülerin eksik olduğunu savundu.

Hasan Basri Yalçın; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde 'Aşağı bak' ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV Haber Merkezi'nin açıklamasını okudu. Dr. Ali Haydar Fırat, söz konusu açıklamanın ardından suskunluğa büründü.

YOL TV, BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE YALAN VE ALGININ MERKEZİ!

YOL TV; 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere 'Aşağı bak' dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere 'Aşağı bak' dediğini savundu.

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