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Selahattin Demirtaş’ın 8 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik ‘Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş’a Kocaman’a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 14:32
Selahattin Demirtaş’ın 8 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik 'Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş'a Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Kullandığı ifadelerin yargılandığı bir davada yaptığı savunmasında yer aldığını kaydeden Demirtaş, 'Kocaman'a yönelik söz konusu ifadeleri 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmamda sarf ettim. O anda suç duyurusunda bulunulmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ardından suç duyurusunda bulundular' dedi.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani eylemleri sonrasında 2014 yılında HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını o dönem ifadelerinin alınmadığını ancak yıllar sonra aynı delillerle ifadeler alınarak yeniden tutuklandığını iddia etti.
Selahattin Demirtaş, Yüksel Kocaman'ı hedef göstermediğini öne sürdü. esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Selahattin Demirtaş

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