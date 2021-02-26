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İstanbul'da ticari taksilerde değişiklik! O araçlar da taksi olabilecek

İstanbul'da bulunan ticari taksilerde UKOME kararı gereği yaş sınırında değişikliğe gidildi. Buna göre eskiden 0-1 yaş aralığındaki otomobiller ticari taksi olabiliyorken bu sınır 0-2 yaş aralığına çekildi. Böylece 0-2 yaş aralığındaki otomobiller ticari taksi olabilecek.

Yaşam / 26 Şubat 2021 Cuma 09:12
İstanbul'da ticari taksilerde değişiklik! O araçlar da taksi olabilecek

İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. Otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle aracını yenilemeyen esnafa yönelik olarak UKOME'den yeni bir karar çıktı.

ESKİ OTOMOBİLLER TAKSİ OLABİLECEK

UKOME kararı henüz uygulamaya girmemiş olsa da bundan sonraki süreçte eski otomobiller ticari taksi olarak hizmet verebilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilere SMS ile verdiği bilgide ticari taksi plakası olanların bundan sonra 2 yaşına kadar olan araçlara plaka takıp taksicilik yapabileceğini duyurdu.

'0-1 YAŞ SINIRI 0-2 YAŞA ÇIKTI'

Aksu 'Değerli meslektaşlarımız; Dün (25.02.2021 Perşembe) yapılan UKOME toplantısında alınan karar gereğince ticari plakalarımıza araç takımındaki 0-1 olan yaş sınırı 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan araç değişimlerinde 0-2 yaşa çıkarılmıştır. Uygulama karar imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Hayırlı Cumalar. Başkan Eyup AKSU'

2 YAŞINDAKİ OTOMOBİL TAKSİYE GİRİP 4 YIL ÇALIŞABİLECEK

Geçtiğimiz yıllarda ticari taksiye giren araçların çalışma süresi de 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı.

Şimdi de İstanbul'a hizmet edecek olan otomobillerin 2 yaşında ticari taksiye girmesine yönelik karar alınmış oldu. Böylece 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak.

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