Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü! ABD basınından bomba 'Kaşıkçı' iddiası

ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği bildirildi.



Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.



KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLME EMRİNİ MBS VERDİ



Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.



BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.



ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.



Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.



ÖLDÜRÜLÜP CESEDİNİN PARÇALANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.



ABD Başkanı Biden, dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşmüş, ancak görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelip gelmediği detayı yer almamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.



SUUDİ ARABİSTAN KORUNACAK



İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.



Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, 'Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı.' bilgisi yer aldı.



BİRLİKTE ÇALIŞILACAĞI BELİRTİLDİ



Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.



KAŞIKÇI RAPORU BİDEN-SELMAN GÖRÜŞMESİNİN SONRASINA ERTELENMİŞTİ



Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu. Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

