Almanya’nın en büyük havalimanında Türk işçi kıyımı

Almanya'nın en büyük hava limanı olan Frankfurt hava limanında WİSAG isimli şirket, aralarında Türk'lerin de bulunduğu 230 kişinin iş sözleşmelerinin sonlandırılmasını istiyor. Teklifi kabul etmeyip imzayı atmayan işçiler seslerini duyurabilmek için havalanında açlık grevine gittiler.



Korona'yı fırsat bildiler

Mağdur havalanı işçilerinden Serkan Yurtacan, yaptığı açıklamada, “Frankfurt hava limanında çalışan yaklaşık 230 kişiye Wisag şirketi tarafından 17- 12- 2020 tarihinde çıkış verildi. Kısa çalışma ödeneğini hakkettiğimiz halde koronayı fırsat bilerek kapı dışına bıraktılar. Hava alanında 20 yıldan fazladır çalışıyoruz. Büyük çoğunluğumuz Türk'üz.” dedi.



Açlık grevine gitmeden 6 kez eylem yaptık

Yurtacan konuşmasının devamında şunları söyledi:



“Bugüne kadar altı kere gösteri yürüyüş eylemler yaptık. Ama ne yazık ki sesimizi duyan olmadı. En sonunda arkadaşlarla beraber açlık grevi yapma kararı aldık. İşimize geri dönmek için başka çaremiz kalmadı. Her birimizin ailesi çoluğu çocuğu var geçimimizi temin etmek zorundayız sonuna kadar mücadele edeceğiz.”



Bir başka çalışan Abdül Kasım Terzi ise “Otobüs şöförü olarak 21 senedir çalışıyorum. Ekim 2020 de çıkışımı verdiler. O günden beri maaş vermiyorlar. Bizi tehdit ettiler. Sabit şirketimiz Wisag'dan çıkıp kurdukları yan firmaya geçmemizi istediler. Biz kabul etmeyip mahkemeye gidince dört aydır maaşımı vermediler onun için açlık grevine bende katıldım.” ifadelerini kulandı.



Çalışanlardan Özkan Aydoğdu ise Bende 21 senedir bu şirkette çalışıyorum. Hiçbir tazminat ödeme yapmaksızın çıkartmak istediler. Bizlerde mahkemeye başvurduk. Pandemi sürecinde mahkemelerde normal süre vermeyince hiçbir seçeneğimiz kalmadı.” şeklinde konuştu.