Bakan Çavuşoğlu'nun Hırvatistan ziyaretinde duygu dolu anlar!

Hırvatistan'da, Zagreb İslam Merkezi'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Hırvatistan İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Hasoviç ve Hırvatistan Müslüman cemaati temsilcileri karşıladı. Buluşmada duygulanan ve gözleri dolan Müftü Hasoviç, konuşmasında Çavuşoğlu'nu merkezde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.







Çavuşoğlu'nun ziyaretini 'Hırvatistan'daki Müslümanlar için büyük bir gün' olarak nitelendiren Hasoviç, 'Bugün hem iyi günde hem kötü günde her şeyi paylaşabildiğimiz kardeşimizin olduğunun göstergesi. Sayın Erdoğan'ın 2016'da burayı ziyarete gelmesi bizim de ümmetin bir parçası olduğumuzun işaretiydi' diye konuştu.