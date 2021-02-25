10 yıldır kayıptı, kemikleri bulundu! Müge Anlı'da kendini ele verdi

'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer aranmaya başlanmıştı. Şüpheler eş Osman Biçer'in üzerinde yoğunlaşmıştı. SABAH, Güldane Biçer ile ilgili son dakika bilgisine ulaştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osman Biçer eşini öldürerek gömdüğünü ve ardından kayıp başvurusu yaptığını itiraf etti. Ceset Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulundu.







Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer aranmaya başlanmıştı. Canlı yayında gündeme gelen Güldane Biçer davasında, kayıp kadının eşi Osman Biçer tarafından daha önce dövüldüğü iddia edilmişti.



Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım 2011 yılından hakkında kayıp şahıs başvurusu olan Güldane Biçer'in eşi şüpheli Osman Biçer hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturmada şüpheli Osman Biçer, maktulü kendisinin öldürerek gömdüğünü, daha sonra kayıp başvurusu yaptığını itiraf etti.



Biçer, eşini gömdüğü yeri gösterebileceğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin gösterdiği Büyükçekmece ilçesi Karaağaç mahallesi Büyükçekmece göl kenarında şüpheli şahsa yer gösterme yapılarak olay yeri inceleme yapıldı.



Kazı yapılarak cesedin kemiklerine ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek şüpheli gözaltına alındı. İşlemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülüyor.