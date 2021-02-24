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YEREL HABERCİLİĞİN SESİ VATANDAŞA HİZMET

Yerel haberciliğin sesi Vatandaşa Hizmet ile artık bir tık ötede... ''Şehrinizde neler oldu, belediye ve diğer resmi kurumlar hangi faaliyetleri yürütüyor, sizi ilgilendiren projeler neler'' gibi yaşadığınız bölgeye dair en son gelişmeleri takip edebileceğiniz yepyeni bir portal yayına başladı.

Yaşam / 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:00
YEREL HABERCİLİĞİN SESİ VATANDAŞA HİZMET

Vatandaşa Hizmet adlı web sitemiz, en güncel haberleri en hızlı bir şekilde okurlara ulaştırıyor. Türkiye'nin en hızlı güncellenen haber siteleri arasında alıyor. Bu sayede yerel habercilikte farklı bir profil ortaya koyuyor.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ VATANDAŞA HİZMET'TE
Şehrinize dair son dakika gelişmeleri Vatandaşa Hizmet'te... Siz de yaşadığınız bölge ya da memleketinizle ilgili haberleri sitemizden takip edin, gelişmelerden hemen haberiniz olsun.

Öyle ki, şehrinizden ilçenize hatta beldenize kadar yaşanan gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde sitemizde yer alır. Üstelik sadece haberlerin gelişi güncellenmesi değil, tecrübeli teknik kadrosu ile sitemizin kendisi de çok hızlıdır.

Web sitemize pek çok farklı kanaldan ulaşabilirsiniz. Bu kanallar cep telefonu, tablet, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar şeklindedir. Sitemize ulaşmak için internet tarayıcınıza www.vatandasahizmet.com yazmanız yeterli.

VATANDAŞA HİZMET'TE NE VAR?
Vatandaşa Hizmet'te ne var diye soranlar için yerel gelişmelere dair hemen her şey var. Öncelikli olarak bölgenize yapılan hizmetlerin yer aldığı sitemizden pek çok farklı kategoriden haberler bulabilirsiniz.

Bu kategoriler şehrinize ilgilendiren ekonomik faaliyetlerden teknolojik gelişmelere kadar geniş bir yelpazede yer alır. Yaşadığınız yere dair alt yapı hizmetleri ya da bölgedeki önemli olaylar da web sitemize yer alır. Bu sayede beldeniz, ilçeniz ve şehrinizle alakalı hemen her türlü habere sadece bir tıkla ulaşabilirsiniz. Üstelik hızlı bir şekilde...

Bunların yanı sıra Türkiye'de dernekleşme oldukça gelişmiştir. Bölgenizde bulunan sivil toplum kuruluşları (STK), kulüpler ve dernekler tarafından yürütülen faaliyetler ve yapılan açıklamalar da Vatandaşa Hizmet sitesinin bünyesinde yer alır, okuyuculara ulaştırılır. Bu noktada web sitemi oldukça kapsamlıdır. Yerel haberciliği her köşesinden tutmak için çalışan ekibimiz, vatandaşa hızlı haber sunmak konusunda gösterdiği çabayı çok yönlülük konusunda vermek için de performans gösterir.

YÖNETİCİLER İLE VATANDAŞIN BULUŞTUĞU ADRES
Vatandaşa Hizmet, yöneticiler ile vatandaşın buluştuğu adres olarak ön plana çıkar. İster belediye başkanı olsun ister dernek yöneticisi, yaptığı hizmeti bu site üzerinden halka duyurabilir. Sadece başkanlar değil, vali ve kaymakam gibi yerel bürokrasinin lider isimleri de web sitemiz üzerinden vatandaşa seslenebilir.

Bu şekilde web sitemiz yöneticiler ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görür. Görev yaptığınız bölgedeki çalışmaları, yürüttüğünüz faaliyetleri ve önemli projelerinizi duyurmak için Vatandaşa Hizmet portalını kullanabilirsiniz.

Yerel habercilikte halk ile yöneticilerin buluştuğu adres Vatandaşa Hizmet sadece bir tık ötenizde!

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