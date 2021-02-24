Teröristin kitabını satan İBB, tepkiler üzerine o kitabı yayından kaldırdı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HDP/PKK'ya diyet ödemeye devam eden belediyenin İBB'ye ait olan İstanbul Kitapçısı internet sitesinden PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın Onur Borcu isimli kitabını sattığı ortaya çıkmıştı. Skandal olaya tepkiler çığ olmuştu.



TEPKİLER GELİNCE KALDIRDILAR



Gelen yoğun tepkilerin ardından, soz konusu kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı.







İLK REZALET DEĞİL



İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ve terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.



EŞİ DEMİRTAŞ'IN TİYATRO OYUNUNA GİTMİŞTİ



Ekrem İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz yıl Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemişti.

