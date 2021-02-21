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Gara katliamı ile sözde 'yas' tutan Odatv, ABD üzerinden adeta meydan okudu!

Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesi olayında sözde 'yas' tutan Odatv, bugün ABD'li komutanın sosyal medya paylaşımı üzerinden ABD'nin Türkiye'ye meydan okuduğunu söyleyerek operasyon çekti.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 16:29
Gara katliamı ile sözde 'yas' tutan Odatv, ABD üzerinden adeta meydan okudu!

Karanlık odaların maşası Odatv, Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesini ‘kahreden haber' diye verirken, bugün terör örgütlerine verdiği destekten dolayı ABD'yi uyaran Erdoğan ve Türkiye'yi itibarsızlaştırmak adına ‘ABD aldırmadı, meydan okuyor' şeklinde manşet attı.

Odatv'den sözde 'yas' manşeti
Türkiye karşıtı odakların yuvası haline gelen Odatv, Libya'da şehit düşen MİT mensubunu deşifre edip ailesini hedef haline getirerek şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak haberlere imza atarken; Irak'ın kuzeyi Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için sözde ‘yas' tutuyormuş gibi ‘kahreden haber' başlığı attı.

Şehit haberini dün ‘kahreden haber' olarak veren Odatv, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütlerine finansal destek sağlayan ve askerleri terör örgütleri ile aynı karede yer alan ABD'yi uyardığı açıklamalarla ilgili attığı manşette adeta ABD'li oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi uyardı
Terör örgütleri konusunda ABD'yi uyararak son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir sürecin yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur' demişti.

Odatv: ABD'li komutan meydan okuyor
Haberinde Erdoğan'ın bu açıklamalarına yer veren Odatv, ABD'li komutanın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ‘Türkiye'ye meydan okuduğunu' söyledi.

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto sosyal medya hesabından, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte IŞİD'i yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı' ifadelerini kullandı.

Haberinde Amerikalı komutanın bu sözlerine yer veren Odatv, ABD'nin terör örgütü PKK ile kol kola mesaj verdiğini ve Türkiye'ye meydan okuduğunu yazdı.



Dün şehitlerimize üzülüyormuş gibi başlık atan Odatv, bugün özüne dönerek ABD ağzıyla manşet attı.

Suriye

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