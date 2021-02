Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları: Dünyada tek örneği bizde!

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Birileri üniversite sayılarıyla ilgili açıklamalarımızla akıllarınca alay ediyordu. Kulakları olup duymayanlar, gözü olup görmeyenlerin artık gördüğünü temenni ediyorum. Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugünü iple zor çektik. 6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.



Cuma namazını da açılışını yaptığımız Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun.



Kısa süre önce TV'de birileri üniversitelerin sayısıyla dalga geçerken 'Profesörü olmayan üniversite var, bunlarla mı övünüyorlar' diyordu. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesinde yüzün üzerinde profesör var.



OVİT TÜNELİ'Nİ DE AÇTIK, SON DURUMU YERİNDE GÖRELİM İSTİYORUZ



Dün gece geldim. Hafta sonunu zor çektim. Ne zaman Perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz diye... Yarın denizin üzerine inşa edilen Rize - Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız. Biz yolları ırak değil, yolları kısalttık. Yol medeniyettir dedik, bu adımları attık. Hava şartları uygun olursa Ayder

Yaylası'ndaki çalışmaları da yerinde görmek istiyoruz. Ovit Tüneli'ni de açtık, son durumu yerinde görelim istiyoruz.



HEDEF İLK 10'A GİRMEK



Sonradan ismimizin verildiği üniversiteye her türlü desteği sağladık, sağlıyoruz. 25 fakülte ve yüksekokulu ile Rize'deki üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi. Tabii biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'i, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Ben siz değerli hocalarıma güveniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan üniversiteye yakışan da budur.



MİLLİ UZAY PROGRAMI İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER



Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.



Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum.



Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor.



Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.



Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.



BU YIL İTİBARIYLA 36 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK



Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik.