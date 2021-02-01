USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Gözler kabinede alınacak son dakika kararlarına çevrilirken Bakanlar Kurulu'nun önünde yine birinci gündem maddesi olarak koronavirüs var. Özellikle eğitim ve restoranlarla ilgili neticenin merakla beklendiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs tedbirlerlerinin nasıl devam edeceği belirlenecek. Normalleşme beklenirken mutasyonlu virüsle birlikte vaka sayılarının yeniden yükselme sinyalleri vermesi hem iş yerlerini açmayı bekleyenlerin ümidini kırarken okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesini bekleyen eğitim camiasını da karamsarlığa itti. İşte Koronavirüs tehdidi gölgesinde gerçekleşecek yeni kabine toplantısı ve gündem maddeleri

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:02
Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleri dışında koronavirüse bağlı birçok farklı gündem maddesi olacak. İşte ayrıntılar;

 MUTASYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILABİLECEK Mİ?

Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı.

BU KARAR ÇOK KRİTİK

Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor. Ancak koronavirüsün en ufak fırsatta tedbirler devam etmesine rağmen yeniden artışa geçmesi yetkilileri temkinli olma konusunda zorluyor.

GIDA FIRSATÇILARI BAKANLARIN ÖNÜNDE

Bakanlar Kurulu'nun diğer bir gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEDBİRLER VE TÜM KARARLARI KABİNE SONRASI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştireceği toplantının en az 3 saat sürmesi beklenirken toplantıda alınan kararlar, yeni tedbirler ya da esneme kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanacak.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı