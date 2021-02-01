Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.



Kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleri dışında koronavirüse bağlı birçok farklı gündem maddesi olacak. İşte ayrıntılar;



MUTASYON



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.



KAFE VE RESTORANLAR AÇILABİLECEK Mİ?



Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı.



BU KARAR ÇOK KRİTİK



Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor. Ancak koronavirüsün en ufak fırsatta tedbirler devam etmesine rağmen yeniden artışa geçmesi yetkilileri temkinli olma konusunda zorluyor.



GIDA FIRSATÇILARI BAKANLARIN ÖNÜNDE



Bakanlar Kurulu'nun diğer bir gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEDBİRLER VE TÜM KARARLARI KABİNE SONRASI AÇIKLAYACAK



Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştireceği toplantının en az 3 saat sürmesi beklenirken toplantıda alınan kararlar, yeni tedbirler ya da esneme kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanacak.