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Stagflasyon Ne Demek? Ekonomide Stagflasyon Ne Anlama Gelir?

Ekonomik konularla ilgili birçok terim sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ekonomide sıkça geçen stagflasyon kelimesi de bu kapsamda oldukça merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, stagflasyon nedir? Stagflasyon ne anlama gelir? Stagflasyon neye sebep olur? İşte detaylar...

Ekleme: 9.12.2021 - 16:20 Güncelleme: 9.12.2021 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Stagflasyon Ne Demek? Ekonomide Stagflasyon Ne Anlama Gelir?
Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararıyla beraber birçok kişi konuyu yakından takip etmeye başladı. Ekonomide yaşanan değişimler ve enflasyon yeni kelimeler karşımıza çıkardı. Birçok alanda sık sık karşılan staglfasyonu vatandaşlar oldukça merak etmeye başladı. Bu sebeple en merak edilenler arasında stagflasyon nedir ve ekonomide stagflasyon ne anlama gelir soruları yer aldı. Stagflasyon nedir ve stagflasyon hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Stagflasyon Ne Demek?


Son zamanlarda ekonomide meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle sosyal medya kullanıcıları bu alanda birçok araştırma yapıyor. Bu kapsamda en merak edilenler arasında stagflasyon ne demek ve stagflasyon ne anlama gelir soruları bulunuyor. Stagflasyonun, enflasyon kelimesinden ortaya çıktığı ve resesyon kelimesiyle birleşmesiyle oluştuğu belirtiliyor. Stagflasyon kelimesi hakkında birçok detay araştırılıyor.  Ayrıca İngilizce dilinde stagnant olan ve Türkçe olarak durgun anlamına gelen kelimeyle inflation yani enflasyonun birleşmesiyle oluşmuştur.


Stagflasyon Ne Demek?

Ekonomide Stagflasyon Ne Anlama Gelir?


Türkiye’nin gündeminde er tutan en önemli konulardan biri de ekonomidir. Bu sebeple Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararıyla beraber çoğu kişi ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamda ortaya çıkan stagflasyon kelimesi de vatandaşların ilgisini çekenler arasında bulunuyor. Stagflasyon ne demek ve ekonomide stagflasyon ne anlama gelir sorusu oldukça araştırılan sorulardandır. Gelişen ülkelerde işsizlik oldukça sık rastlanan durumlardandır. Bu sebeple iş gücü arttırılamaz ve üreticiler de üretim konusunda gerekli finansı sağlayamazlar. Stagflasyon sonucunda ise gelişmekte olan ülkenin ekonomisi gelişmiş ülkeler gibi de olabilir. Ürünlerde yaşanan fiyat yüksekliği sonucunda alım gücünün aynı kalmasına stagflasyon denir. Stagflasyon ülkeler arası problemler ortaya çıkarmasının yanında ayrıca toplumsal olarak da kişileri etkileyebilir.

Stagflasyon Ne Demek?

Stagflasyon Neye Neden Olur?


Stagflasyon ortaya çıktığında en çok merak edilenlerden biri de bu durumun nasıl sonuçlar doğuracağıdır. Ülkede meydana gelen ekonomik sorunlarda ihracatın düşmesi ve bu durum gerçekleşirken ithalatın hızla artması stagflasyonun ortaya çıkardığı durumlardandır. Stagflasyon neye sebep olur sorusu da sık sık araştırılır. Bu durumlarda ülke ekonomik durgunluk için çözümler üretmeye çalışır. Yeni politikalarla istihdamın sağlanması ve üretimin artması hedeflenir. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi Hurşit Güneş ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu; ‘‘Hızlı fiyat artışları arz yönünde sıkıntılara işaret ediyor. Özellikle gıda enflasyonunda bu denli yüksek artışlar yapısal sorunlar olduğunun göstergesi. 2021’de bir önceki yılın baz etkisiyle özellikle ihracat kaynaklı ve döviz kuru destekli büyüme hızlandı. Ama 2022’de büyümenin sürmesini beklemek iyimserlik olur. Örneğin COVID’in aşılacağını hesaplıyorduk ama öyle olmadı, şimdi delta plus’tan bahsediliyor. Gelişmiş ülkeler bile bundan muzdarip. Tüm dünyada yanlış tarım politikalarından kaynaklanan gıda fiyat artışları var. Küresel ısınma da sürüyor. Bu ortamda kur motivasyonuyla bile tüm dünyada büyümenin daralacağının öngörüldüğü 2022 yılında ihracatın büyümeyi sırtlaması çok mümkün değil’’

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