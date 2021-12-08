Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.35'te toplandı. Başkan Erdoğan'ınKatar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı, bugün yapılıyor.Kritik toplantıda; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgında son durumun elealınması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...DİPLOMATİK TEMASLARToplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'yegelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaretgerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUMMasadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vakasayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durumdeğerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete seslenişkonuşmasında duyuracak.ASGARİ ÜCRETAsgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret TespitKomisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da elealınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basınmensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:'Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında dainşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatıraraknihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadeceişçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararlamemnun olması lazım.Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizimburada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüneihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor.İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçimöncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bukararla beraber yolumuza devam edeceğiz'STOKÇULARA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı'nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışmagörüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da görüşmelerde elealınacak. Toplantıda bütün detaylar masaya yatırılacak.