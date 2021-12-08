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Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.35'te toplandı. Kabinenin ana gündem maddelerinden biri de milyonlarca işçinin merak ettiği asgari ücret zammı konusu olacak. Kabinede asgari ücretin yanı sıra gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak. İşte kabinenin gündemi...

Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ekleme: 8.12.2021 - 17:05 Güncelleme: 8.12.2021 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.35'te toplandı. Başkan Erdoğan'ın
Katar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı, bugün yapılıyor.

Kritik toplantıda; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgında son durumun ele
alınması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye
gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret
gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Masadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vaka
sayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durum
değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş
konuşmasında duyuracak.
ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da ele
alınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
'Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da
inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak
nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece
işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla
memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim
burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne
ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor.
İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim
öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu
kararla beraber yolumuza devam edeceğiz'

STOKÇULARA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?

Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı'nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışma
görüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da görüşmelerde ele
alınacak. Toplantıda bütün detaylar masaya yatırılacak.
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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