CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ASELSAN'ın BAE’ye satılacağı iddiasında bulunmuştu. Savunma sanayi yetkilileri ve ASELSAN tarafından kesin bir dille yalanlanan bu iddiayı, muhalefet partisi mensupları organize bir şekilde sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ben şu ana kadar bir yalanlama duymadım. ASELSAN ve HAVELSAN’ın bir kısmı BAE’ye satılabilir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yle BAE arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın satılacağını öne sürdü.KESİN BİR DİLLE YALANLANDIBazı medya organlarında da "Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığına" yönelik haberler yayımlandı. Gelişmelere ilişkin ASELSAN'dan yapılan açıklamada, iddialar net bir şekilde yalanlandı:"GERÇEKLİK PAYI TAŞIMIYOR"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.YALANLANAN İDDİADA ISRARCILARAncak, bu iddia muhalefet partisi vekilleri tarafından 'organize' bir şekilde paylaşılmaya ve dillendirilmeye devam ediliyor. TBMM'de basın toplantısı düzenleyenCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şimdi geldiğimiz noktada sıra BAE’de. ASELSAN ve HAVELSAN'ın bir kısmı ya da tamamı BAE'ye verilebilir veya satılabilir. Ben şu ana kadar bir yalanlama duymadım" dedi.