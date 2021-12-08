Bal kabağı mücveri tarifi: Bal kabağı mücveri nasıl yapılır?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler bal kabağı mücveri tarifi yapıyor. İzleyiciler ise bal kabağı mücveri tarifini araştırıyor. Peki Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? İşte Bal kabağı mücveri tarifi...
Kışın gelmesiyle birlikte bal kabağı tarifleri araştırılmaya başladı. Bal kabağı ile yapabileceğiniz harika tariflerden biri de bal kabağı mücveri tarifi. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta da bugün bal kabağı mücveri tarifi yapılıyor. Ekran başındaki izleyiciler ise 'Bal kabağı mücveri nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için bal kabağı mücveri tarifi yazdık.
Bal Kabağı Mücveri Tarifi
Malzemeler:
500 gram temizlenip dilimlenmiş bal kabağı
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı muskat rendesi
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ
Bal Kabağı Mücveri Nasıl Yapılır?
Bal kabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin,
İçine yumurta, un, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyip karıştırın,
Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar yağ kızdırın,
Mücver karışımını kızgın yağa kaşık kaşık koyup arkalı önlü kızartın.