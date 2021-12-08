Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler bal kabağı mücveri tarifi yapıyor. İzleyiciler ise bal kabağı mücveri tarifini araştırıyor. Peki Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? İşte Bal kabağı mücveri tarifi...

Bal Kabağı Mücveri Tarifi



Bal Kabağı Mücveri Nasıl Yapılır?



Kışın gelmesiyle birlikte bal kabağı tarifleri araştırılmaya başladı. Bal kabağı ile yapabileceğiniz harika tariflerden biri de. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta da bugün bal kabağı mücveri tarifi yapılıyor. Ekran başındaki izleyiciler ise '?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler içinyazdık.500 gram temizlenip dilimlenmiş bal kabağı1 yumurta2 yemek kaşığı un1/2 çay kaşığı karabiber1/2 çay kaşığı muskat rendesiBir avuç kıyılmış maydanozTuzKızartmak için sıvı yağBal kabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin,İçine yumurta, un, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyip karıştırın,Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar yağ kızdırın,Mücver karışımını kızgın yağa kaşık kaşık koyup arkalı önlü kızartın.