Akbank Çöktü Mü? Akbank'a Neden Girilmiyor?

Akbank Çöktü Mü?



'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' ne demek?



haberleriyle gündeme geldi. Akbank müşterileri uygulamada yaşanan sorunun çözümü bulmak için sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Yüzlerce Akbank müşterisi uygulamada sorun olduğunu bildiriyor. Peki? İşte...Akbank çöktü mü soruları uygulamaya giremeyen müşteriler tarafından araştırılıyor. Akbank müşterileri sistemde hata olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Uygulamaya girenler '' uyarısıyla karşılaşıyor.Müşteriler uygulamaya girdiklerinde 'Müşterinin çm kanal aktifliği kapatılmıştır' hatası ile karşılaşmaktadır. Akbank konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.duyurusu geldiğinde haberimize eklenecektir.