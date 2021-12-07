Akbank Çöktü Mü? Akbank'a Neden Girilmiyor?
Son dakika Akbank sistem arızası haberleri sosyal medyada gündem oldu. Akbank müşterileri uygulamada yaşanan soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Peki Akbank Çöktü Mü? Akbank'a Neden Girilmiyor?
Akbank çöktü son dakika haberleriyle gündeme geldi. Akbank müşterileri uygulamada yaşanan sorunun çözümü bulmak için sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Yüzlerce Akbank müşterisi uygulamada sorun olduğunu bildiriyor. Peki Akbank Çöktü Mü? Akbank'a Neden Girilmiyor? İşte son dakika Akbank haberleri...
Akbank Çöktü Mü?
Akbank çöktü mü soruları uygulamaya giremeyen müşteriler tarafından araştırılıyor. Akbank müşterileri sistemde hata olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Uygulamaya girenler 'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' uyarısıyla karşılaşıyor.
'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' ne demek?
Müşteriler uygulamaya girdiklerinde 'Müşterinin çm kanal aktifliği kapatılmıştır' hatası ile karşılaşmaktadır. Akbank konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Son dakika Akbank duyurusu geldiğinde haberimize eklenecektir.
Akbank Çöktü Mü?
Akbank çöktü mü soruları uygulamaya giremeyen müşteriler tarafından araştırılıyor. Akbank müşterileri sistemde hata olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Uygulamaya girenler 'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' uyarısıyla karşılaşıyor.
'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' ne demek?
Müşteriler uygulamaya girdiklerinde 'Müşterinin çm kanal aktifliği kapatılmıştır' hatası ile karşılaşmaktadır. Akbank konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Son dakika Akbank duyurusu geldiğinde haberimize eklenecektir.