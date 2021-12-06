HDP'den muhalefete ortaklık çağrısı: En güçlü birlikteliği kuralım

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP'li Pervin Buldan, muhalefeti 'mücadele ortaklığına' çağırdı. Buldan, "Gelin yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım. Korkuları, kaygıları, siyasi kaygıları bir kenara bırakalım. Meseleye siyaset üstü bakalım. Bu ülke halklarının enkazdan kurtulması için en güçlü birlikteliği kuralım" ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP'li Mithat Sancar ise erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamalar sırasında muhalefete ortaklık çağrısını yineledi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulu’na hitap etti."Muhalefete mücadele ortaklığı çağrısı yapıyorum"Pervin Buldan, muhalefeti 'mücadele ortaklığına' davet etti. Buldan, "Demokrasiden, barıştan adaletten, emekten, birlikte yaşamdan yana olan, bu düzenin zulmü altında her gün bedel ödeyen tüm yurttaşlarımıza toplumsal muhalefete, tüm demokratik muhalefete buradan mücadele ortaklığı çağrısı yapıyorum."En güçlü birlikteliği kuralım"Gelin yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım. Korkuları, kaygıları, siyasi kaygıları bir kenara bırakalım. Meseleye siyaset üstü bakalım. Bu ülke halklarının enkazdan kurtulması için en güçlü birlikteliği kuralım. Türkiye toplumunu yoksulluk, işsizlik, açlık, adaletsizlik sarmalıyla kuşatan bu düzenin karşısında demokrasi, adalet, barış, özgürlük ve ekmek mücadelesini yürütelim." dedi.