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Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni ve HDPKK Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Halfeti belediyesi'ni hedef alarak "Halfetililer ait olan arsa, arazi ne varsa alen acele satıyor. Sadece Halfeti belediyesi mi? Urfa belediyelerinin tamamı yolsuzluğa bulaşmış durumda. Yangından mal kaçırıcasına, ne var ne yok satılıyor." dedi. HDPKK'lı Öcalan'a ağzının payını veren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak "Senin gibi biz Vatanımızı Devletimizi satmıyoruz... Belediyecilikten anladığınız Belediyenin araçlarıyla Hendek kazmak örgüte para aktarmak olduğu için; şimdi sana Kentsel Gelişim ve Dönüşüm desem anlamazsın... Bizi izlemeye devam et; Belediyecilik nedir belki öğrenirsin..." ifadelerini kullandı.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt
Ekleme: 6.12.2021 - 15:54 Güncelleme: 6.12.2021 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Halfeti
Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ı hedef gösterdiği saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
HENDEKÇİ HDPKKLININ İFTİRALARI
Hendekçi Öcalan, aslı astarı olmayan iddialarla kentsel dönüşüm projelerine gölge
düşürmeye çalışarak "Halfeti belediyesi, Halfetililer ait olan arsa, arazi ne varsa alen
acele satıyor. Sadece Halfeti belediyesi mi? Urfa belediyelerinin tamamı yolsuzluğa
bulaşmış durumda. Yangından mal kaçırıcasına, ne var ne yok satılıyor." ifadelerini
kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI AĞZININ PAYINI VERDİ

Öcalan'ın iddialarını sosyal medyadan yanıtlayan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak,
adeta belediyecilik dersi verdi.

Albayrak, hendekçi HDPKK'lıya verdiği yanıtta "Senin gibi biz Vatanımızı Devletimizi
satmıyoruz... Belediyecilikten anladığınız Belediyenin araçlarıyla Hendek kazmak
örgüte para aktarmak olduğu için; şimdi sana Kentsel Gelişim ve Dönüşüm desem
anlamazsın... Bizi izlemeye devam et; Belediyecilik nedir belki öğrenirsin..."
ifadelerini kullandı.

BU İLK İFTİRASI DEĞİL

BU saldırı, HDP'li Öcalan'ın ilk saldırısı değil. Yalan yanlış bilgiler veren Ömer Öcalan, 2020
yılında da Halfeti meydanında bağırarak halkın huzurunu kaçırdı. Karın ağrısının sebebiyse bir
önceki dönem HDP'nin yönettiği belediye tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın
doğduğu gün olan "4 Nisan" isminin verildiği parkın yerine cami ve aşevi yapılması çıkmıştı.

HDPKK GİTTİ GİZMET GELDİ

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, seçilmeden önce HDP'li Belediye'nin terör örgütü
PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. İcraatleriyle
kısa sürede halkın gönlüne girmeyi başaran Albayrak, 31 Mart'ta aday olduğu Halfeti
ilçesinde Belediye Başkanı seçilmişti.

"ARTIK BELEDİYEMİZİN PARASINI KANDİL'E GÖNDEREMİYORSUNUZ"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın
iftiralarına karşı sosyal medya hesabından 5 yanıt vermişti. İşte o açıklamalar:

"1-Yeşil alan miktarını artırıp Cami ve aşevi yapacağımız yeri satmıyoruz; ama sen beynini
Kandil'e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyaset
yapıyorsun.

2-Belediyemizin parasını Kandil'e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuz
artık.

3- Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi bir
bilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç bir
faydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz...

4.Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçim
başarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bile
oyların yüzde 40'ını aldık...

5- Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2
milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz.
Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçiden 
emekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz..."
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