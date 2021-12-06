Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HalfetiBelediye Başkanı Şeref Albayrak'ı hedef gösterdiği saldırılarına bir yenisini daha ekledi.HENDEKÇİ HDPKKLININ İFTİRALARIHendekçi Öcalan, aslı astarı olmayan iddialarla kentsel dönüşüm projelerine gölgedüşürmeye çalışarak "Halfeti belediyesi, Halfetililer ait olan arsa, arazi ne varsa alenacele satıyor. Sadece Halfeti belediyesi mi? Urfa belediyelerinin tamamı yolsuzluğabulaşmış durumda. Yangından mal kaçırıcasına, ne var ne yok satılıyor." ifadelerinikullandı.BELEDİYE BAŞKANI AĞZININ PAYINI VERDİÖcalan'ın iddialarını sosyal medyadan yanıtlayan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak,adeta belediyecilik dersi verdi.Albayrak, hendekçi HDPKK'lıya verdiği yanıtta "Senin gibi biz Vatanımızı Devletimizisatmıyoruz... Belediyecilikten anladığınız Belediyenin araçlarıyla Hendek kazmakörgüte para aktarmak olduğu için; şimdi sana Kentsel Gelişim ve Dönüşüm desemanlamazsın... Bizi izlemeye devam et; Belediyecilik nedir belki öğrenirsin..."ifadelerini kullandı.BU İLK İFTİRASI DEĞİLBU saldırı, HDP'li Öcalan'ın ilk saldırısı değil. Yalan yanlış bilgiler veren Ömer Öcalan, 2020yılında da Halfeti meydanında bağırarak halkın huzurunu kaçırdı. Karın ağrısının sebebiyse birönceki dönem HDP'nin yönettiği belediye tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ındoğduğu gün olan "4 Nisan" isminin verildiği parkın yerine cami ve aşevi yapılması çıkmıştı.HDPKK GİTTİ GİZMET GELDİHalfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, seçilmeden önce HDP'li Belediye'nin terör örgütüPKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. İcraatleriylekısa sürede halkın gönlüne girmeyi başaran Albayrak, 31 Mart'ta aday olduğu Halfetiilçesinde Belediye Başkanı seçilmişti."ARTIK BELEDİYEMİZİN PARASINI KANDİL'E GÖNDEREMİYORSUNUZ"Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ıniftiralarına karşı sosyal medya hesabından 5 yanıt vermişti. İşte o açıklamalar:"1-Yeşil alan miktarını artırıp Cami ve aşevi yapacağımız yeri satmıyoruz; ama sen beyniniKandil'e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyasetyapıyorsun.2-Belediyemizin parasını Kandil'e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuzartık.3- Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi birbilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç birfaydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz...4.Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçimbaşarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bileoyların yüzde 40'ını aldık...5- Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz.Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçidenemekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz..."