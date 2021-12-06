D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü tarafiğine yol çalışması eklendi, trafik çileye dönüştü.D-100 Karayolu alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikametinde Bostancı köprüsünün hemen önündeki kısımdan trafiğe kapatıldı.Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.ALTGEÇİT ÇALIŞMASI 30 GÜN SÜRECEKTrafik yoğunluğuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 Karayolu Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışması neden oldu.Dün itibarıyla başlayan çalışma 30 gün boyunca devam edecek.Yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.SAHİL VE MİNİBÜS YOLLARI ALTERNATİF İSTİKAMETLER30 günlük yoğunluğa neden olacak çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'na her iki istikamette de Minibüs Yolu, Sahil Yolu ve Kayışdağı istikametleri alternatif oluşturuyor.Kartal-Kadıköy istikametinde Minibüs yolu veya Sahil Yolu'nu kullanan sürücüler Bostancı mevkiinden tekrar D-100 Karayoluna bağlanabilirken, şehrin kuzeyinde de ise Kartal'dan Samandıra bağlantısı ve E-80 kullanılarak Kozyatağı Köprüsü'nden tekrar D-100'e ulaşmak mümkün.