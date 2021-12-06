  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Kartal-Kadıköy istikametinde D-100 Karayolu'nun Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Ekleme: 6.12.2021 - 10:28 Güncelleme: 6.12.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu
İstanbul'da haftanın ilk iş günü tarafiğine yol çalışması eklendi, trafik çileye dönüştü.

D-100 Karayolu alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikametinde Bostancı köprüsünün hemen önündeki kısımdan trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

ALTGEÇİT ÇALIŞMASI 30 GÜN SÜRECEK
Trafik yoğunluğuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 Karayolu Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışması neden oldu.

Dün itibarıyla başlayan çalışma 30 gün boyunca devam edecek.

Yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

SAHİL VE MİNİBÜS YOLLARI ALTERNATİF İSTİKAMETLER
30 günlük yoğunluğa neden olacak çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'na her iki istikamette de Minibüs Yolu, Sahil Yolu ve Kayışdağı istikametleri alternatif oluşturuyor.

Kartal-Kadıköy istikametinde Minibüs yolu veya Sahil Yolu'nu kullanan sürücüler Bostancı mevkiinden tekrar D-100 Karayoluna bağlanabilirken, şehrin kuzeyinde de ise Kartal'dan Samandıra bağlantısı ve E-80 kullanılarak Kozyatağı Köprüsü'nden tekrar D-100'e ulaşmak mümkün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!