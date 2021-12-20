Öğrenim kredi ve burs miktarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sevindirecek bir haber verdi.ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİErdoğan, burs ve kredi miktarlarında artışa gidildiğini söyleyerek yeni rakamları açıkladı.Cumhurbaşkanı konuyla ilgili, '2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için bin 700 lira, doktora öğrencileri için ise iki bin 550 liraya çıkartıyoruz.' dedi.'ÖNCEDEN BURS VE KREDİ 45 LİRACIKTI'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350... Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.'