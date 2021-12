Muharrem Sarıkaya'dan istifa

Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Habertürk ekranlarındaki canlı yayında büyük bir skandala imza attı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.Çirkin hareketi sonrası öfkeli tavırlarına devam eden Sarıkaya, olay sonrası tepkilerin hedefi oldu.Konu ile ilgili dün Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 'Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz.'Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti: 'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum.'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, 'Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi' paylaşımında bulundu.