  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem Sarıkaya'dan istifa

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Muharrem Sarıkaya'dan istifa
Ekleme: 20.12.2021 - 12:47 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Habertürk ekranlarındaki canlı yayında büyük bir skandala imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

Çirkin hareketi sonrası öfkeli tavırlarına devam eden Sarıkaya, olay sonrası tepkilerin hedefi oldu.

Konu ile ilgili dün Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 'Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz.'

Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti: 'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum.'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, 'Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi' paylaşımında bulundu.

Muharrem Sarıkaya'dan istifa
'Uzaya renk veren' Türk doktoru NASA'nın internet sitesinde
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması!
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor