  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!

Türkiye uzaya 8'inci uydusunu dün resmen gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum" ifadesini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği şantajcıların Ermeni lobisi olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Ekleme: 20.12.2021 - 10:45 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B haberleşme uydusu, dün Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydunun fırlatılması sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.

"LOBİLERIN ŞANTAJINA VE BASKISINA BOYUN EĞMEDİLER"

Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞANTAJCI BELLİ OLDU: ERMENİ LOBİSİ

Türk SİHA'larının Türksat 5B ile birlikte Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki hareket kabiliyetini artıracak olması Amerika'daki Ermeni lobisinde tedirginlik oluşturdu.

Amerikan Ermeni Milli Komitesi'nin (ANCA) Twitter'dan "SpaceX'in bu pervasız fırlatması, Erdoğan'ın öldürücü insansız hava araçlarının atış menzilini Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu'da çarpıcı biçimde genişletecek" dedi.

Ermeni lobisinin bu paylaşımı Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği şantajcıların kim olduğunun sorusunun da cevabı oldu.
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor