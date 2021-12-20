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Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a tepki gösterdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ey TÜSİAD! Siz hala acaba bu iktidarı nasıl indiririz diye hesap yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan Bay Kemal ile bir araya gelip erken seçim bekliyorsunuz. Bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya
Ekleme: 20.12.2021 - 22:40 Güncelleme: 20.12.2021 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya
Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TÜSİAD'a da sert tepki gösterdi.

'BAY KEMAL İLE BİR ARAYA GELİP ERKEN SEÇİM BEKLİYORSUNUZ, BUNLAR RÜYA'

Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Ey TÜSİAD! Siz hala acaba bu iktidarı nasıl indiririz diye hesap yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan Bay Kemal ile bir araya gelip erken seçim bekliyorsunuz. Bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya
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