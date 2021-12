Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! TL mevduatları için yeni adım...

Cumhurbaşkanlığı Kabine'si, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere birçok konu kapsamlı olarak ele alındı.Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:"BAŞARILI BİR ZİRVE OLDU""Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık."BİZ AFRİKA'YI, 21. YÜZYILA DAMGA VURACAK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır.Biz Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Bilakis, 21. yüzyıla damga vuracak bir güç olarak görüyoruz. Tarihinde sömürgecilik gibi bir ayıbı olmayan ülke olarak, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.TBMM'DEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİTBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun ve zorlu geçen bir süreç oldu. Bu yılki görüşmeler toplam 385 saati aşkın sürmüştür. Bütçemiz 67 stratejik programla, Türkiye'yi ihracat, yatırım yoluyla büyütmeye katkı sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi'na uygun adımları da içeren bütçemiz yenililkçi yönleriyle ön plana çıkmaktadır."HER ALANDA DÜNYAYA DUDAK ISIRTACAK ADIMLAR ATTIK"Türkiye yüzde 5,1'lik büyüme göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Her yıl ekonomimizi büyüterek Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdük. İstihdamımızı 19 milyondan 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, tarımda ve dış politikada... Tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık.Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımızı en iyi aziz milletimiz biliyor. Nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomi arasında sokarak küresel ligin en üst seviyelerine çıkarmaya çalışıyoruz."TÜRKİYE'Yİ EKONOMİDE AYNI BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"Türkiye'yi ekonomide de aynı başarıya ulaştırmaya kararlıyız. Fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. Bu sıkıntılarla başa çıkabilecek iradeye biz ahibiz. Hükümet olarka gerekli adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili bakanlıkalrımız ve ilgili kurumlarımız harekete geçmiştir. Meclisimiz de stokçulara ağır cezalar içeren kanunu kabul ederek buna katkı sağladı.ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIAsgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaparak 4250 liraya çıkardık. Gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yükünü 450 lira azalttık. Yeni asgari ücretin işverenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz.Tasarruflar değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.MEMURLARA MÜJDEAsgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek, fiilen ücretlerinin artmasını sağlıyoruz.BES'TE DEVLET DESTEĞİ ARTIYORBES'te devlet katkısı oranını yüzde 5 artırarak yüzde 30'a çıkarıyoruz. Faizdeki son indirimle beraber birkaç ay sonra enflasyon da düşmeye başlayacaktır.Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz. Amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek, firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişimini sağlamaktır.Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım ve fon kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon kar payları istisna dışındaydı. Bu farklılığı ortadan kaldırıyoruz.ÜLKEMİZDE 5 BİN TON ALTIN VARÜlkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecektir. Ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm tedbirleri ilgili kurum ve meclisimizle süratle hayata geçireceğiz.Türkiye'ye geçmişte defalarca olduğu gibi küresel ekonominin yeniden yapılanma sürecinin dışında bırakacak hiçbir oyuna itibar etmedik. Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum.Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir.'İYİ NİYETLE YAPILAN ELEŞTİRİYİ SAMİMİYETLE DEĞERLENDİRİYORUZ'Memurlarımızın fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz. Ekonomi programımıza yönelik her eleştiriyi dikkatle inceliyor önüne arkasına bakıyoruz. Kur dalgalanması ve fahiş fiyat artışlardan canı yandığı için söylenen vatandaşlarımızı anlıyoruz, iyi niyetle yapılan eleştiriyi samimiyetle değerlendiriyoruz.Sureti haktan görünerek Türkiye'nin siyaset, diplomasi, güvenlikte olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere gelmesine yönelik sinsi çelmelere eyvallah etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ülkenin hayrına yapılan destek vermeyi bir kenara bırakalım, yaptıkları riyakarlığın bizim nezdimizde hükmü yoktur.Geçmişte gazete ilanlarıyla hükümet kurup, hükümet kurmuşların iktisat kurallarına hızla dönülmeli diyerek karın ağrısını gayet iyi biliyoruz. Dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için Merkez Bankası'nın müdahalelerine karşı kendilerince cinlik yapanları dikkatle izliyoruz.Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz.İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız.TÜSİAD'A SERT TEPKİEy TÜSİAD, Siz hala iktidarı nasıl indiririz? hesabını yapıyorsunuz. Bir taraftan da Bay Kemal'le bir araya geliyorsunuz. Bunlar rüyadır rüya. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktıFAİZ MESAJIÜlkemizde durum bu iken dünyadaki vaziyet nedir? Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük kavgasını veriyor. Tüm büyük ekonomilerin amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır. Sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur.Çılgınca para basan, faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelir seviyesine çıkaran bu ülkeler belirsizlik batağından çıkamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyor.Avrupa ülkeleri Avroya geçiş sürecinde paralarını bir gecede yüzde 50 devalüve edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler, fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyonu geçen borç batağında yüzerken Türkiye'ye faizlerin yükseltmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımaz.'DÖVİZ KURUNU İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ'Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan, siyasi ve ekonomik konulara çözüm bulmakta zorlanan sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Mesela risk primlerinin yüksekliğinin Türk ekonomisinin gerçekliği ile ilgisi olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim eder.Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz.'ABD VE AVRUPA TARİHLERİNDE GÖRMEDİKLERİ BİR ENFLASYONLA YÜZLEŞMEKTE'Dünyadaki para bolluğu önce maliyetleri, sonra fiyatları arttırmaya başlamıştır. ABD ve Avrupa yakın tarihinde görmedikleri enflasyon rakamlarıyla yüzleşmeştedir. Küresel metal, enerji, gıda hammadde fiyatlarındaki son dönemde gözlenen aşırı artışar, para bolluğunın yol açtığı tehlikelerden kaçınmanın ürünüdür.Sözde büyük ekonomiler kendi aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla, cari fazlayla büyüme diyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilan ediyorum.ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık.Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, Yüksek Lisans öğrencilerinde 1700 liraya doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz.