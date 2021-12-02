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Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne tutuklandı!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, bir aylık erkek bebeğini sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Yozgat Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi akrabaları tarafından alındı. Henüz kimlik kartı olmadığı öğrenilen bebek, Büyükkışla Mezarlığında, babaanne S.B'nin mezarının yanına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekiplerinin nezaretinde defnedildi.

Ekleme: 2.12.2021 - 23:07 Güncelleme: 2.12.2021 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne tutuklandı!Büyükkışla köyünde dün bir aylık çocuğunu sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne F.B, baba H.B. ve üvey babaanne S.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BEBEĞİN CENAZESİ AKRABALARI TARAFINDAN ALINDI

F.B. mahkemece tutuklanırken, baba H.B. adli kontrol şartıyla salıverildi. Üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı. Öte yandan, Yozgat Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi akrabaları tarafından alındı.

BABAANNESİNİN YANINA DEFNEDFİLDİ

Henüz kimlik kartı olmadığı öğrenilen bebek, Büyükkışla Mezarlığında, babaanne S.B'nin mezarının yanına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekiplerinin nezaretinde defnedildi.

BEBEĞİNİ SOBADA YAKARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlık Büyükkışla köyünde yaşayan 25 yaşındaki F.B. dün bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında baba H.B. ve üvey annesi S.B. de gözaltına alınarak anneyle birlikte adliyeye sevk edilmişti.

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