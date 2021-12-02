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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

Yerli deniz topunun test atışına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Terör örgütüne yönelik nokta operasyonlara değinen Bakan Akar, "Barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar
Ekleme: 2.12.2021 - 14:32 Güncelleme: 2.12.2021 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yerli deniz topunun atış testi Konya
Karapınar Atış Sahasında yapıldı. Teste Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Test
sonrası bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Bakan Akar, PKK'ya yönelik nokta
operasyonlara değindi.

İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR

"Tehditler sınırlarımıza gelmeden kaynaklarında mücadele ediyoruz" diyen Akar,
"Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun
farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu,
Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz" diye konuştu.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunma
sanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de Deniz
Kuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubat
ayında kullanıma girecek.
Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmiş
bulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emek
harcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ

Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı
konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda
pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. F-16'ların ömrü tamamlandı. F-35
almamız engellendi.Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16
talebimizi ilettik. Heyetlerarası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığı
ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarını
bekliyoruz.

SINIR ÖNLEMLERİ

Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye
sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var.
Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak'tan bu yana 99
bin 251 kişi hudutlarda yakalandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığını
görüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli
kardeşimiz geri döndü.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesinden
yanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek."
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar
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