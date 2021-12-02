Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yerli deniz topunun atış testi KonyaKarapınar Atış Sahasında yapıldı. Teste Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Testsonrası bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Bakan Akar, PKK'ya yönelik noktaoperasyonlara değindi.İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR"Tehditler sınırlarımıza gelmeden kaynaklarında mücadele ediyoruz" diyen Akar,"Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bununfarkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu,Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz" diye konuştu.Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:"Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunmasanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de DenizKuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubatayında kullanıma girecek.Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmişbulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emekharcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİTemaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamıkonusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıdapozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. F-16'ların ömrü tamamlandı. F-35almamız engellendi.Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16talebimizi ilettik. Heyetlerarası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığıihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarınıbekliyoruz.SINIR ÖNLEMLERİPersonele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriyesınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var.Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak'tan bu yana 99bin 251 kişi hudutlarda yakalandı.SURİYE'DEKİ GELİŞMELERRusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz. Ateşkes ihlallerinin azaldığınıgörüyoruz. Bizim kontrol ettiğimiz yerlere İdlib başta olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelikardeşimiz geri döndü.RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİBu bölgede herhangi bir gerginliğe izin vermeden siyasal çözümlerle ilerlenmesindenyanayız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek."