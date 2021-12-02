CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili veEsenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 bütçe görüşmelerinde İBB BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun göreve gelirken verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Göksu,İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini hatırlatarak şu soruları sordu:'Seçim döneminde sırf oy alabilmek için birçok vaatte bulunan Sayın Başkan, bu sözlerininhepsini unuttu. Sayın Başkan'ın hatırlamak istemediği sözlerin bir kısmını İstanbullular adınahatırlatalım:30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu yapacaktınız, nerede?15 yeni yaşam vadisi yapacaktınız, nerede?40 doğumhane, 20 Kadın Sağlığı Merkezi, 10 Çocuk Sağlığı Merkezi açacaktınız, nerede?İstanbul'a 15 yeni müze kazandıracaktınız, nerede?5 sene içinde metro hatlarını iki katına çıkartacaktınız, nerede?100 bin araçlık otopark yapacaktınız, nerede?5 senede 100 bin konut yapacaktınız, nerede?Yeni evlenecek çiftlere 2000 TL düğün hediyesi verecektiniz, nerede?Şehir Tiyatroları sahne sayısını iki katına çıkartacaktınız, nerede?Gaziosmanpaşa'ya Bilişim Vadisi, Esenler'e Teknokent, Kartal'a Bilişim Merkezi kuracaktınız,nerede?Otogar'ı teknokent yapacaktınız. Yaptınız da bizim haberimiz mi olmadı? Gerçi hakkınızıyemeyelim Otogar'ın lavabolarını tamir edip büyük proje diye 3 sene anlattınız '