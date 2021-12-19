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Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden 'ANF' itirafı

Terör örgütü PKK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hackledikleri kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden ele geçirdikleri verileri örgüt mensuplarına ilettiklerini itiraf etti. Zanlılardan M.D, sorgusunda dikkat çeken bir detayı verdi. Zanlı, "Yetkisiz erişimle elde ettiğimiz verilerin bir kısmını sosyal medya hesapları ve ANF isimli haber sitesinden PKK propagandası yaparak paylaştık" dedi.

Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden 'ANF' itirafı
Ekleme: 19.12.2021 - 00:59 Güncelleme: 19.12.2021 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden 'ANF' itirafı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın hacker yapılanması 'Mezopotamia Hackers' üyelerine yönelik 7 Aralık'ta gerçekleştiği operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde kamu kurumlarına ve bazı özel şirketlere yönelik siber saldırı girişimleri ve yetkisiz erişim (hack) eylemlerinin detaylarını anlattı.

Zanlılardan M.D, üyesi olduğu hacker grubunun, terör örgütü PKK adına internette faaliyet yürüten birim olduğunu söyledi.

M.D, 'Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığımız siber saldırılar sonucu veri tabanındaki devlet bilgilerine ve devlet memurlarının kişisel bilgilerine yetkisiz erişimle ulaştık. Bu bilgileri Avrupa'daki örgüt mensuplarına gönderdik. Hacklediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine örgüt indeksini yerleştirip yetkisiz erişimle elde ettiğimiz verilerin bir kısmını sosyal medya hesapları ve ANF isimli haber sitesinden PKK propagandası yaparak paylaştık.' ifadelerini kullandı.

HACKLEDİKLERİ SİTELERE ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇERİKLİ İNDEKSLER YERLEŞTİRMİŞLER

Zanlı B.A. ise 2009-2010 yıllarında 'CMG Team-Cold Hacker' isminde bir forum sitesi olduğunu, bu ismin daha sonra 'Mezopotamia Hackers' olarak değiştirildiğini belirterek, hackledikleri internet sayfalarına yerleştirdikleri indekslerde PKK paçavrası, örgüt üyelerine ait fotoğraflar ve örgüt propagandası yapılan ifadeler yer aldığını anlattı.

Şüphelilerden R.A. da hacker grubuna ait internet sitelerinin yurt dışından yönetildiğini, hacklenen sitelerden elde edilen kişisel bilgileri internette paylaştıklarını söyledi. R.A, 'Hacker grubu içinde vatandaş kimliklerine ait paylaşımlar oluyordu, bu paylaşımların amacı o kişiler adına e-posta adresi açmaktı.' itirafında bulundu..

OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK'nın 'Mezopotamia Hackers' isimli hacker grubuna yönelik soruşturma kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, bu yapıya bağlı 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu ve bu grupların kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edilmişti.

Siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınan şüphelilerin, 294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmak üzere 2 bin 754 internet sitesine yetkisiz erişim eylemi gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri belirlenmişti..

Şüphelilerin ve eylemlerinin tespit edilmesi üzerine hareke geçen Ankara TEM ekipleri, 7 Aralık'ta 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 27'si yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, kurusıkıdan çevrilme tabanca ile tabancaya ait 9 fişek, 2 şarjör ve örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirilmişti.

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