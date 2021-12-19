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CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) belediyecilikten uzak tutumu vatandaşın tepkisini çekti. Beylikdüzü TÜYAP'ta bulunan üst geçidin arızalı asansörü İBB ekipleri tarafından onarılmazken engelli vatandaşlar zor anlar yaşattı

CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Ekleme: 19.12.2021 - 21:24 Güncelleme: 19.12.2021 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul adına kayda değer hiçbir projeye imza atmayarak vatandaşı bezdirdi.

İETT fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyürken, bakımsızlıktan tel tel dökülen otobüsler yollarda kalıyor, seferler iptal ediliyor. Hal böyle olunca İstanbullu da büyük bir mağduriyet yaşıyor.

ENGELLİ VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İBB'nin işbilmez ve belediyecelikten uzak anlayışının son örneği İstanbul Beylikdüzü'nde kayıtlara geçti.

CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!

TÜYAP Beylidüzü metrobüs durağına bağlantı sağlayan üst geçitte bulunan asansörün arızalı olması engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı.

CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!

İBB ekipleri tarafından onarılmayan asansör sebebiyle engelli vatandaşlara, üst geçidi kullanan diğer İstanbullular yardım etti.

CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
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CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
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