  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Irak'ta sel felaketi: 11 ölü

Erbil'de aşırı yağışların neden olduğu selde biri Türk vatandaşı 11 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 18.12.2021 - 00:46 Güncelleme: 18.12.2021 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Irak'ta sel felaketi: 11 ölüErbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

1'İ TÜRK VATANDAŞI 11 KİŞİ CAN VERDİ

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülmecid de basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Abdülmecid, hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimlik bilgilerine ilişkin ise detay vermedi.



ONLARCA EV, İŞ YERİ VE ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Selden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.

BARZANİ'DEN YARDIM TALİMATI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Barzani, selzedelere ivedi bir şekilde gerekli yardımların ulaştırılması talimatı verdi.

İsmail Demir: F-35'in bizdeki imalat yerinin çöpünü dahi götüreceklerdi
TİP'li vekil haddini aştı: TBMM'de Fuat Oktay'ın konuşmasını şarkıyla sabote etti
Zehir operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
CHP'den yeni algı operasyonu: Gerçek ortaya çıktı
Donald Trump'tan İsrail'i kızdıracak sözler
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
PKK'nın dijital teröristlerine tutuklama: 7 kişi enselendi
AK Parti’den teklif! Asgari ücrette damga vergisi
Resmen duyurdular! Omicron varyantına karşı tam koruma sağlıyor
İsrail basını 'ABD söz verdi' diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler
İmamoğlu'ndan İBB'nin terör iltisaklı kişileri işe almasına tepki gösteren vatandaşa yanıt: Senin beynin tutulmuş
Aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama
Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu! Afrikalı öğrencinin dilinden! 'Zulmü Alkışlayamam' şiiri
Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma Kovid-19 tablosunu açıkladı
Kılıçdaroğlu şimdi de TÜSİAD Başkanı'na gözdağı verdi: Çıkıp konuş yarın seçim ilan etsinler
Borsa İstanbul devre kesti
AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik buhran' iddialarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin
Bakırköy Belediyesi işçileri grevde 54’üncü günü geride bıraktı! 'Bakırköy Belediyesi iflasın eşiğinde'
ODATV’de ayrılık depremi! Ağır sözlerle eleştirip yazılarına son verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'
TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı

TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı

Sinovac kritik oranı açıkladı! Omicron'a karşı koruyuculuk oranı ne kadar?

Sinovac kritik oranı açıkladı! Omicron'a karşı koruyuculuk oranı ne kadar?

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor