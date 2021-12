Irak'ta sel felaketi: 11 ölü

Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.1'İ TÜRK VATANDAŞI 11 KİŞİ CAN VERDİErbil Kaymakamı Nebez Abdülmecid de basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Abdülmecid, hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimlik bilgilerine ilişkin ise detay vermedi.ONLARCA EV, İŞ YERİ VE ARAÇ HASAR GÖRDÜSelden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.BARZANİ'DEN YARDIM TALİMATIIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Barzani, selzedelere ivedi bir şekilde gerekli yardımların ulaştırılması talimatı verdi.