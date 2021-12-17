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İmamoğlu'ndan İBB'nin terör iltisaklı kişileri işe almasına tepki gösteren vatandaşa yanıt: Senin beynin tutulmuş

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kayseri'de esnafı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilere ilişkin kendisine sorulan soruyu geçiştirdi. İddiaları yalanlayan İmamoğlu, vatandaşa "Senin beynin tutulmuş" diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan İBB'nin terör iltisaklı kişileri işe almasına tepki gösteren vatandaşa yanıt: Senin beynin tutulmuş
Ekleme: 17.12.2021 - 21:17 Güncelleme: 17.12.2021 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'ndan İBB'nin terör iltisaklı kişileri işe almasına tepki gösteren vatandaşa yanıt: Senin beynin tutulmuş
CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti.

'SENİN BEYNİN TUTULMUŞ'

Bir esnafın kendisine yönelttiği, 'PKK'lıları İBB'de neden işe aldınız' sorusuna yanıt veren İmamoğlu, 'Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş.' diyerek iddiaları yalanladı.

ADAYLIĞA GÖZ KIRPTI: VATANDAŞI DİNLEYİP DOĞRU KARARI VERECEKLER

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki soruya da yanıt veren İmamoğlu, 'Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek.' diyerek adaylığa göz kırptı.
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