Bruno Pinheiro Kimdir? Bruno Pinheiro Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Mü Olacak?

Beşiktaş’ın Yeni Teknik Traktörü Bruno Pinheiro Mu Olacak?

Bruno Pinheiro Kimdir?

Beşiktaş’ta meydana gelen teknik direktör değişimi birçok taraftar tarafından konuşulmuştu. Bu sebeple Sergen Yalçın’ın istifasının ardından teknik direktörlük için Önder Karaveli getirilmişti. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından son dakika gelişmesiyle Beşiktaş yönetiminin Bruno Pinheiro’yu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Bu durumun ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasındavesoruları yer aldı. Siyah beyazlı takımın taraftarları konu hakkında büyük heyecan duyarak ilgili araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Beşiktaş yönetimi tarafından Bruno Pinheiro’nun İstanbul’a davet edilmesi birçok taraftarın akıllarına aynı soruyu getirdi. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Son karar olarak Ahmet Nur Çebi’nin vermesinin beklenmesi sebebiyle Bruno Pinheiro’da karar kılınmasının ardından birçok kişi böyle bir durumu duyunca oldukça şaşırdı. 1,5 yıl sürecek olan sözleşmeyle söz konusu durum gerçekleşirse Bruno Pinheiro 300 bin Euro alacak. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro Bruno Pinheiro için şu ifadeleri kullandı;“ Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu. Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor. Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir. İletışim yönü güçlüdür. Futbolcular ve basınla arasını hep iyi tutar. Bruno şu anda ligin en gözde teknik adamlarından. Burada onun 2-3 yıl içinde Porto, Sporting veya Benfica'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Beşiktaş'a gitmek Bruno için önemli bir meydan okuma olacak. Çünkü baskının daha fazla olduğu bir yerde çalışacak. Şu anda en büyük soru işareti, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı.”Beşiktaş tarafından davet edildiği öğrenilen Bruno Pinheiro birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Bu kapsam da en sık aratılan soru iseoldu. Bruno Pinheiro 2006 senesinde Benfica’nın alt yapısında yer alrak antrenörlük kariyerine ilk adımı atmıştır. Ardından 2099 ile 2012 yılları arasında Belenenses’in U17 takımını çalıştırmıştır. Belenenses’in U17 45 yaşındadır. .ise şu maddeler halinde sıralanabilir;Benfica Altyapısı (Teknik direktör): 2006Belenenses (Teknik direktör): 2007Belenenses U-15 (Teknik direktör): 2008Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009Belenenses U-17 (Teknik direktör): 2009-11Belenenses U-19 (Teknik direktör): 2012Electrico (Teknik direktör): 2014ASPIRE Academy (Personel): 2015Katar U-19 (Teknik direktör): 2017Katar U-20 (Teknik direktör): 2018Eupen (Teknik direktör): 2019