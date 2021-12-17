Bruno Pinheiro Kimdir? Bruno Pinheiro Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Mü Olacak?
Bruno Pinheiro'nu Beşiktaş tarafından İstanbul'a davet edilmesiyle beraber taraftarlar birçok konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Bruno Pinheiro kimdir? Bruno Pinheiro yeni teknik direktör mü? Bruno Pinheiro kaç yaşında? Bruno Pinheiro nereli? İşte detaylar...
Beşiktaş’ta meydana gelen teknik direktör değişimi birçok taraftar tarafından konuşulmuştu. Bu sebeple Sergen Yalçın’ın istifasının ardından teknik direktörlük için Önder Karaveli getirilmişti. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından son dakika gelişmesiyle Beşiktaş yönetiminin Bruno Pinheiro’yu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Bu durumun ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında Bruno Pinheiro kimdir ve Bruno Pinheiro Beşiktaş’ın teknik direktörü mü olacak soruları yer aldı. Siyah beyazlı takımın taraftarları konu hakkında büyük heyecan duyarak ilgili araştırmalara başladı. Bruno Pinheiro kimdir ve Bruno Pinheiro Beşiktaş’ın teknik direktörü mü olacak sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Beşiktaş’ın Yeni Teknik Traktörü Bruno Pinheiro Mu Olacak?
Beşiktaş yönetimi tarafından Bruno Pinheiro’nun İstanbul’a davet edilmesi birçok taraftarın akıllarına aynı soruyu getirdi. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Konu kapsamında en merak edilenler arasında Bruno Pinheiro kimdir ve Bruno Pinheiro yeni teknik direktör mü soruları yer alıyor. Son karar olarak Ahmet Nur Çebi’nin vermesinin beklenmesi sebebiyle Bruno Pinheiro’da karar kılınmasının ardından birçok kişi böyle bir durumu duyunca oldukça şaşırdı. 1,5 yıl sürecek olan sözleşmeyle söz konusu durum gerçekleşirse Bruno Pinheiro 300 bin Euro alacak. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro Bruno Pinheiro için şu ifadeleri kullandı;
“ Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu. Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor. Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir. İletışim yönü güçlüdür. Futbolcular ve basınla arasını hep iyi tutar. Bruno şu anda ligin en gözde teknik adamlarından. Burada onun 2-3 yıl içinde Porto, Sporting veya Benfica'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Beşiktaş'a gitmek Bruno için önemli bir meydan okuma olacak. Çünkü baskının daha fazla olduğu bir yerde çalışacak. Şu anda en büyük soru işareti, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı.”
Bruno Pinheiro Kimdir?
Beşiktaş tarafından davet edildiği öğrenilen Bruno Pinheiro birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Bu kapsam da en sık aratılan soru ise Bruno Pinheiro kimdir oldu. Bruno Pinheiro 2006 senesinde Benfica’nın alt yapısında yer alrak antrenörlük kariyerine ilk adımı atmıştır. Ardından 2099 ile 2012 yılları arasında Belenenses’in U17 takımını çalıştırmıştır. Belenenses’in U17 45 yaşındadır. . Bruno Pinheiro çalılştırdığı takımlar ise şu maddeler halinde sıralanabilir;
Benfica Altyapısı (Teknik direktör): 2006
Belenenses (Teknik direktör): 2007
Belenenses U-15 (Teknik direktör): 2008
Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009
Belenenses U-17 (Teknik direktör): 2009-11
Belenenses U-19 (Teknik direktör): 2012
Electrico (Teknik direktör): 2014
ASPIRE Academy (Personel): 2015
Katar U-19 (Teknik direktör): 2017
Katar U-20 (Teknik direktör): 2018
Eupen (Teknik direktör): 2019