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Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Kıpırdayacak hali olmayan ve vatandaşlar tarafından üzerine mont örtülen kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Talihsiz kadın 17 yaşındaki kızıyla kadın sığınma evine yerleştirildi.

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Ekleme: 16.12.2021 - 11:39 Güncelleme: 16.12.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünde kahvaltı yapan R.T., 17 yaşındaki kızı S.T. ve 40 yaşlarındaki karısı İ.T. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında iddialara göre R.T., eşi İ.T.'yi darp etmeye başladı. Öldüresiye dövülen İ.T., kendisini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar indi. Koca şiddetinden kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan İ.T.'nin yanına yaklaştı.



YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Buz gibi havada yol kenarına düşen yaralı kadının üzerine vatandaşlar kendi montunu örterek üşümemesi için elinden geleni yaptı. Kıpırdayacak hali olmayan kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.T., isimli kadın, Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yine babası tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darp edilen anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildikleri öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
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