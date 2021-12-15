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Beyaz Gazete
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Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...

Hükümet, sıfır otomobil satışlarında vatandaşın elinin rahatlaması için ÖTV'de kendi hakkından feragat ederek indirime gitti. Bunu fırsata çevirmek isteyen birçok firmaya ait otomobil satış bayileri araçları stoklayarak piyasada fiyatları yükseltmeye başladı. Sıfır araçları stoklayarak vatandaşları mağdur eden ve piyasa dinamiklerini olumsuz etkileyen bayilere karşı harekete geçildi. BugünKarabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına karşı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başkan Erdoğan, stokçuları sert sözlerle uyarmış, 'Bedelini çok ağır ödersiniz' demişti.

Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Ekleme: 15.12.2021 - 10:58 Güncelleme: 15.12.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Son günlerde otomobil fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanıyor. Fiyatlardaki temel artışın nedeni ise bayilerin 'Araç yok' diyerek satış yapmaması. Vatandaşlara etiket fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarla az sayıda araç satılırken, ikinci el satışlarında da fiyatlar bundan kaynaklı artıyor. Sıfır araçları stoklayarka piyasayı altüst eden bayilere cezalar kesilmeye başlanmıştı. Bugün ise dev bir operasyon başlatıldı. 50 ilde gerçekleşen operasyonda 51 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

KARABÜK MERKEZLİ 50 İLDE DEV STOKÇULUK OPERASYONU

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SİTELERİN OTOPARKLARINA BİLE OTOMOBİL STOKLAMIŞLARDI

Tekelleşme yaratarak fiyatları fahiş noktalara getiren stokçular ile ilgili birçok vatandaş devletin yetkili mercilerine şikayette bulunmuştu. Galericilerin, otomobil bayilerinin site otoparklarına, özel mülklere bile araç stokladıkları görüntülerle ortaya çıkmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİZ' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki artışı bahane ederek piyasanın dengesini bozacak şekild stokçuluk yapanları uyarmıştı. Erdoğan, stokçuların millete zulm etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etmiş, cezaların artırılacağını, stoklanan mallara da el konulacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Uyarıyorum, bedelini çok ağır ödersiniz" demişti.

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Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
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