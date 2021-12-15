İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün 6 teröristin etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında: 'Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi.' ifadelerini kullandı.
BİR OPERASYON DA MİT'TEN
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Şimşek Operasyonu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, 2 teröristin ATAK Helikopterleri ile Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' denildi.