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Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Kore’de yayınlanan bir reklam, dünyanın gündemine oturdu. Bir süt şirketi, kadınları ‘sağılacak inek’ olarak gösteren bir reklam yayınladı. Ülkenin en büyük süt markalarından biri olan Seoul Milk’in 37 saniyelik reklam filmi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Süt firması, gelen tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı.

Ekleme: 15.12.2021 - 11:39 Güncelleme: 15.12.2021 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler
Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri firması, kadınları inek olarak gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi.

KADINLAR İNEĞE DÖNÜŞÜYOR

BBC'nin haberine göre, Seul Süt firmasının reklam filminde, bir erkek yeşilliğin içinde daha sonra ineğe dönüşecek bir grup kadını kamerayla gizlice kayda alırken görülüyor.

Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerden sonra reklam filmi YouTube sayfasından kaldırıldı ancak internet kullanıcıları tarafından yeniden yüklenen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan 'molka' olarak değerlendirildi.

Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifinin yayımladığı çevrim içi mesajda, 'Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz.' ifadesi kullanıldı.

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