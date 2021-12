Cem Yılmaz Stand-Up Gösterisi Ne Zaman Yayınlanacak? Diamond Elite Platinum Plus Ne Zaman Yayınlanacak?

Cem Yılmaz Stand-Up Gösterisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından gerçekleştirilen stand-up gösterileri halk tarafından oldukça ilgi gören etkinlikler arasında yer alıyor. Bu sebeple konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de yaptığı gösterinin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusuydu.vesorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın ilgiyle karşılanan ve oldukça beğenilen gösterisinin Netflix platformu üzerinden yayınlanacağı belirtildi. Cem Yılmaz stand-up gösterisi ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Cem Yılmaz'ın birçok yerde gerçekleştirdiği gösterinin yayınlanıp yayınlanmayacağı oldukça tartışılan konular arasında yer alıyordu. Bu kapsamda en merak edilenler arasındavesorusu sık sık araştırılıyor. Oldukça beğenilen ve ilgi gören gösterinin Netflix üzerinden yayınlanacağı duyuruldu. Yayın tarihinin ise 31 Aralık 2021 olduğu belirtildi. Birçok kişi bu bilgilerin ardından belirtilen günü iple çekmeye başladı. Tarih için gün saymaya başlayan izleyiciler konuyla ilgili sosyal medyadan birçok paylaşımda bulundu. Gösterinin Netflix'te yayınlanacağı ise Netflix tarafından şu sözlerle duyuruldu;'Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta sadece Netflix'te.'Ayrıca konuyla ilgili olarak birçok hayran sosyal medyadan konu hakkında paylaşımlara başladı. Konuyla ilgili olarak gösteri tarihinin gelmesini bekleyen kişiler sevincini şu tweetlerle dile getirdi;-“Yılbaşı planımız belli oldu Netflixte Cem Yılmaz diamond elite platinum plus izlemek”- “Diamond Elite Platinum Plus 31 aralıkta netflixteymiş... son zamanların en güzel haberi”- Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus 31 Aralık'ta yayınlanıyorsa Erşan kuneri ne zaman yayınlanacak?- “Sıkı tutunun, 2022'ye gülerek giriyoruz Komedyen Cem Yılmaz son gösterisi “Diamond Elite Platinum Plus” ile 31 Aralık'ta @netflixturkiye”Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterinin Netflix'te yayınlanacağının duyurulmasıyla beraber birçok kişi Erşan Kuneri dizisiyle ilgili olarak araştırmalara başladı. Bu kapsamda sık sık aratılan sorular arasındayer alıyor. Dizinin çekimlerinin bitirildiği ve kurgu aşamasında olduğu sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Ardından bir süre geçmesine rağmen diziyle ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Erşan Kuneri GORA filminde yer alan karakterlerden biri olması sebebiyle hayranların ilgiyle beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Bu sebeple diğer filmlerden ayrı olarak değerlendirilen film için birçok kişi oldukça heyecanlı. Film çekimi sırasında setten birçok görüntü paylaşılması da Erşan Kuneri dizisi hakkında merak uyandırdı. 1975-1978 yıllarında geçen sinema maceralarını konu alan dizi toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Konuyla ilgili sık sık aratılanlardan biri de Erşan Kuneri dizisi oyuncuları olmaktadır. İşteşu şekilde;Cem Yılmaz,Zafer Algöz,Ezgi Mola,Çağlar Çorumlu,Uraz Kaygılaroğlu,Merve Dizdar,Bülent Şakrak,Necip Memili,Özkan UğurNilperi Şahinkaya.