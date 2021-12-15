Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il

Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı. Koca, '27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.' dedi.Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.