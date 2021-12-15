Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...

Sosyal medya ünlüsü olarak kamuoyunda adını duyuran Prof. Dr. Özgür Demirtaş birkaç yıl önce yüzbinlerce liralık Rolex marka saatiyle devamlı fotoğraf çektirmesiyle gündem olmuştu.Şanlıurfa'nın Hadidi aşiretine mensup Demirtaş bundan 3 yıl önce marka saatinin öne çıkardığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Kullanıcılar o deönem kendisinin para ve gösterişle statü devşirmeye çalıştığını ifade etmişti.Öte yandan hükümet aleyhine paylaşımlarıyla bilinen Demirtaş Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomiye fayda sağlamayacağını,'Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor...' ifadeleriyle kötüleyerek kamuoyu algısını yönetmek istemişti.Oysa Rusya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin yer altı zenginlikleri en büyük ekonomik gelirlerini oluşturuyor.Kendisini etiketlemeden eleştirenleri dahi Twitter hesabından engelleyebilen Demirtaş'ın profesyonel ajans desteği aldığı düşünülüyor. Demirtaş açıklamalarının eleştirilmesinemüdahale ederek sosyal medyada etki gücünü artırmak istiyor. Böylece yorumlarda tek sesliliği gören muhalif vatandaşları daha kolay zehirliyor.Asgari ücret açıklamarıyla gündeme gelen Demirtaş dün akşam şahsi Twitter hesabından birkaç paylaşım yaptı. Açıklamaları şöyle:'CNN Türk hakkımda karakter suikasti yapıyormuş. Yazıklar olsun.TV'ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp.Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve reminizi TV'ye koymuşlar, Hakkınızda konuşuyorlar dedi.Açtım ve inanamadım.Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey.'Demirtaş'ın çocuğuyla oynadığını iddia ettiği tweetlerinin kurgu olduğu CNN Türk canlı yayınına bağlanmak için destekçilerinin kolayca satın alabileceği bir hikaye oluşturduğu ifadeedilerek eleştirildi.Bu tweetinin ardından CNN Türk'teki programın moderatörü Özgür Demirtaş'ı yayına alarak kendisine söz hakkı verdi. Demirtaş bu yayında kesintisiz 29 dakika konuştu.Canlı yayında iktidarın ekonomide attığı son adımlarını teorik değil de hikayeleştirerek eleştirirken faizin artırılmasını şiddetle savunan Demirtaş'ın iktidarı destekleyen medyakuruluşlarına karşı da 'yandaş' gibi siyasi söylem kullanması dikkat çekti.Devamlı akıl ve bilimden bahseden Demirtaş, 'Faiz kötü bir şeydir' dedikten sonra faizin artırılmasını hiddetle savundu. Hatta daha ileri giderek 'Türkiye'de 60 yıldır alım gücüdüşüyor' iddiasında bulundu.'Faiz 19'lardayken neden dolar düşmedi' tepkisini gösteren gazeteci Melik Yiğitel, Demirtaş'ın yanlış konuştuğunu ifade etti.Çin'i örnek gösterip Başkan Erdoğan'a diktatör imasında bulunan Demirtaş, konuşmasında Yiğitel'e yanıt vererek FETÖ, PKK ve muhalefetin propagandasını savundu ve hukuk sistemini kötüledi. Siyasetçilerin para politikasından anlamadığını öne sürüp devamlı siyasetçi olmadığını tekrarlaması dikkat çekti.Ekonomiden ziyade eklemlendiği terör destekçisi muhalefetin siyasi propagandasını yapan Demirtaş 'beni atın kenara' deyip küresel sisteme çalışan ve yurtdışında olan birkaç isimsayarak ekonominin onlara sorulmasını istedi. Programda konuk olan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, gazeteci Melik Yiğitel'in ekonomi konuşmamasını istedi. Devleti yöneten ve seçimlerde hesap veren politikacıların ekonomi yönetimine karışmamasını gerektiğini savundu. Programdaki yorumcular ise agresif siyasi bir dil kullanan Demirtaş'ın uzun süren konuşmasını sabırla dinledi.Demirtaş, daha sonra yayına bağlanıp yarım saat aralıksız konuştu ve telefonu kapattı. Cevizoğlu, Özgür Demirtaş'ın ardından ise bu sefer 'Yaklaşık 29 dakika aralıksız konuştu.Ben sözümü söylerim giderim dediği zaman kendi paradoksunu üretmiş oluyor. Nedir kendi paradoksu? Ekonomide tek adam dönemlerinde Çin'den söz ederken diktatör yönetimlerinde olur diyor. Burada ben konuşup gidiyorum dediği zaman kendisi de diktatörce bir konuşma yapmış ve kendisine soru sorulmasını istememiş olur.' dedi.