Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel tedarik zinciri iflas etmesi sonrası üretim odaklı yeni para politikasına ve enflasyona karşı çalışanı ezdirmemek için asgari ücret artırımını kötüleyen Özgür Demirtaş'ın ekonomiyi anlatmaktan ziyade siyaset yapması dikkat çekti. Dün çıktığı bir yayında agresif bir dil kullanan Demirtaş'ın ısrarla faiz artırımını istemesi ve sığ bir dille iktidarı eleştirmeye çabalaması tepki topladı. Bu yayın ardından Batı destekli fondaş medya ve sosyal medyadaki ajans hesaplar tek bir elden düğmeye basılmış gibi Özgür Demirtaş'ı Twitter üzerinden destekledi. Fiyatı yarım milyonu aşan Rolex saati olan Demirtaş sosyal medya üzerinden şov yapmasıyla biliniyor. Haberin detayları...
Sosyal medya ünlüsü olarak kamuoyunda adını duyuran Prof. Dr. Özgür Demirtaş birkaç yıl önce yüzbinlerce liralık Rolex marka saatiyle devamlı fotoğraf çektirmesiyle gündem olmuştu.
Şanlıurfa'nın Hadidi aşiretine mensup Demirtaş bundan 3 yıl önce marka saatinin öne çıkardığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kullanıcılar o deönem kendisinin para ve gösterişle statü devşirmeye çalıştığını ifade etmişti.
DOĞAL GAZ KEŞİFİNİ DAHİ KÖTÜLEDİ
Öte yandan hükümet aleyhine paylaşımlarıyla bilinen Demirtaş Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomiye fayda sağlamayacağını,
'Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor...' ifadeleriyle kötüleyerek kamuoyu algısını yönetmek istemişti.
Oysa Rusya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin yer altı zenginlikleri en büyük ekonomik gelirlerini oluşturuyor.
ELEŞTİRENİ DİREKT ENGELLEYEN DEMİRTAŞ AJANS DESTEĞİ Mİ ALIYOR?
Kendisini etiketlemeden eleştirenleri dahi Twitter hesabından engelleyebilen Demirtaş'ın profesyonel ajans desteği aldığı düşünülüyor. Demirtaş açıklamalarının eleştirilmesine
müdahale ederek sosyal medyada etki gücünü artırmak istiyor. Böylece yorumlarda tek sesliliği gören muhalif vatandaşları daha kolay zehirliyor.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN KARAKTERİ SUİKASTE Mİ UĞRADI?
Asgari ücret açıklamarıyla gündeme gelen Demirtaş dün akşam şahsi Twitter hesabından birkaç paylaşım yaptı. Açıklamaları şöyle:
'CNN Türk hakkımda karakter suikasti yapıyormuş. Yazıklar olsun.
TV'ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp.
Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve reminizi TV'ye koymuşlar, Hakkınızda konuşuyorlar dedi.Açtım ve inanamadım.Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey.'
TWEETLER KURGU MU?
Demirtaş'ın çocuğuyla oynadığını iddia ettiği tweetlerinin kurgu olduğu CNN Türk canlı yayınına bağlanmak için destekçilerinin kolayca satın alabileceği bir hikaye oluşturduğu ifade
edilerek eleştirildi.
TAM 29 DAKİKA HİÇ BÖLÜNMEDEN KONUŞMASINA İZİN VERİLDİ
Bu tweetinin ardından CNN Türk'teki programın moderatörü Özgür Demirtaş'ı yayına alarak kendisine söz hakkı verdi. Demirtaş bu yayında kesintisiz 29 dakika konuştu.
TEKNİK DEĞİL TAMAMEN SİYASİ BİR DİL KULLANDI
Canlı yayında iktidarın ekonomide attığı son adımlarını teorik değil de hikayeleştirerek eleştirirken faizin artırılmasını şiddetle savunan Demirtaş'ın iktidarı destekleyen medya
kuruluşlarına karşı da 'yandaş' gibi siyasi söylem kullanması dikkat çekti.
FAİZİ HEM KÖTÜLEDİ HEM DE ARTIRILMASI İÇİN ÇABALADI!
Devamlı akıl ve bilimden bahseden Demirtaş, 'Faiz kötü bir şeydir' dedikten sonra faizin artırılmasını hiddetle savundu. Hatta daha ileri giderek 'Türkiye'de 60 yıldır alım gücü
düşüyor' iddiasında bulundu.
FAİZ YÜKSEKKEN DOLAR NEDEN DÜŞMEDİ?
'Faiz 19'lardayken neden dolar düşmedi' tepkisini gösteren gazeteci Melik Yiğitel, Demirtaş'ın yanlış konuştuğunu ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI FETÖ PROPAGANDASI YAPTI
Çin'i örnek gösterip Başkan Erdoğan'a diktatör imasında bulunan Demirtaş, konuşmasında Yiğitel'e yanıt vererek FETÖ, PKK ve muhalefetin propagandasını savundu ve hukuk sistemini kötüledi. Siyasetçilerin para politikasından anlamadığını öne sürüp devamlı siyasetçi olmadığını tekrarlaması dikkat çekti.
Ekonomiden ziyade eklemlendiği terör destekçisi muhalefetin siyasi propagandasını yapan Demirtaş 'beni atın kenara' deyip küresel sisteme çalışan ve yurtdışında olan birkaç isim
sayarak ekonominin onlara sorulmasını istedi. Programda konuk olan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, gazeteci Melik Yiğitel'in ekonomi konuşmamasını istedi. Devleti yöneten ve seçimlerde hesap veren politikacıların ekonomi yönetimine karışmamasını gerektiğini savundu. Programdaki yorumcular ise agresif siyasi bir dil kullanan Demirtaş'ın uzun süren konuşmasını sabırla dinledi.
YARIM SAAT KONUŞUP TELEFONU KAPATTI
Demirtaş, daha sonra yayına bağlanıp yarım saat aralıksız konuştu ve telefonu kapattı. Cevizoğlu, Özgür Demirtaş'ın ardından ise bu sefer 'Yaklaşık 29 dakika aralıksız konuştu.
Ben sözümü söylerim giderim dediği zaman kendi paradoksunu üretmiş oluyor. Nedir kendi paradoksu? Ekonomide tek adam dönemlerinde Çin'den söz ederken diktatör yönetimlerinde olur diyor. Burada ben konuşup gidiyorum dediği zaman kendisi de diktatörce bir konuşma yapmış ve kendisine soru sorulmasını istememiş olur.' dedi.