Ali Yüksel Kimdir? THK Başkanı ali Yüksel Kaç Yaşında?

THK Başkanı Ali Yüksel Kimdir?

THK Nedir?

Cenap Aşçı Kimdir?

Son dakika haberiyle gündeme gelen Ali Yüksel birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Türk Hava Kurumu Başkanlığı görevinden Cenap Aşçı’nın ayrılmasıyla yerine Ali Yüksel getirildi. Konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları oldukça merak edildi. Sosyal medyada gündem konusu haline gelen konular arasında olan bu değişiklik hakkında birçok detay merak edilirken Ali yüksel hakkında da araştırmalar başladı.sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Cenap Aşçı’nın Ekim ayında görevden alınmasını talep etmesiyle sosyal medyada bu konu hakkında birçok detay tartışılmıştı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak seçilen Ali Yüksel hakkında birçok konu araştırılmaya başlandı. Özelliklevesoruları sık sık araştırılıyor. Ali Yüksel hakkında internet üzerinde çok fazla bilgi bulunmuyor. Ali Yüksel İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Ali yüksel THK Başkanlığı’na getirilmesiyle oldukça gündem oldu.Türk Hava Kurumu’nda yaşanan değişikliğin ardından birçok kişivesorularına da cevap aramaya başladı. Türk Hava Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonuna sahiptir. Bu özelliğiyle bilinen Türk Hava Kurumu, 1925’den beri faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.Yaşanan son dakika değişikliğinin ardından birçok kişsorusunun cevabını da merak etmeye başladı. 1 Mart 1967 tarihinde dünyaya gelen Cenap Aşçı aslen Aksaraylıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olarak yüksek lisans eğitimini almak üzere Amerika’ya gitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünü de tamamlayarak iş hayatına 1989 yılında başlamıştır. Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 Gümrük Müfettişliği ve 2000 senesinde de Gümrük Başmüfettişliği görevinde bulunmuştur. Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı gibi birçok görev de kariyerinde yapmış olduğu meslekler arasında yer alıyor. 2015 senesinin Kasım ayında ise Türkiye genel seçimleri öncesi Gümrük ve ticaret Bakanı olarak bağımsız atanmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken 16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak görevine devam ederken 2021 senesinde THK uçaklarının etkin kullanılmaması sebebiyle birçok eleştiri almıştı. Ardından düğüne gittiğini açıklayan Cenap Aşçı sosyal medyada gündem olmuştu. Cenap Aşçı görevden alınmasını talep ederek "orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğu, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsının kurban edilmek istendiği" ve "çalışmalarının karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunduğu için şahsının üzüldüğünü, çalışmalarının karşılığının bu olmadığı" ifadelerini kullandı.