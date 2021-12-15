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15 Aralık Vapur seferleri İptal Mi Edildi? İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?

15 Aralık tarihinde özellikle Marmara bölgesinde etkili olan yağış için birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple en merak edilen konular arasında 15 Aralık vapur seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Peki, 15 Aralık vapur seferleri iptal mi? Vapur seferleri durduruldu mu? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.12.2021 - 09:04 Güncelleme: 15.12.2021 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
15 Aralık Vapur seferleri İptal Mi Edildi? İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?
15 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık merak edilenler arasında ise vapur seferleri iptal mi edildi ve İDO seferleri iptal mi sorusu oldu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sarı kod uyarısının verilmesinin ardından konuyla ilgili tedbir almak isteyen birçok vatandaş araştırmalara başladı. Marmara’da başlayan ve giderek hızını arttıran şiddetli yağış sabah saatlerinde İstanbul’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ardından birçok kişi İstanbul vapur seferleri iptal mi ve 15 Aralık vapur seferleri iptal mi edildi sorusu yer aldı. 15 Aralık vapur seferleri durduruldu mu sorusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

15 Aralık Vapur Seferleri İptal Mi Edildi?


Marmara bölgesinde örülen şiddetli yağışın ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu sebeple mağdur olmamak adına vatandaşlar tarafından 15 Aralık vapur seferleri iptal mi edildi ve BUDO seferleri iptal mi soruları yer aldı. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri tarafından bazı seferlerin durdurulduğu açıklandı. İDO’nun ve BUDO’nun bazı seferlerin iptal edildiğini belirtmesinin ardından konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. İDO’nun internet sitesinde belirtilenlere göre 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu.


15 Aralık Vapur Seferleri İptal Mi Edildi?

Bugün BUDO Seferleri İptal Mi?


Bursa Deniz Otobüsleri’nin de yaşanan hava durumundan etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. Bursa ve İstanbul arası15 Aralık’ta seyahat etmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bugün BUDO seferleri iptal mi ve BUDO seferleri durduruldu mu sorusu yer alıyor. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
“Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.”


Bugün BUDO Seferleri İptal Mi?

İstanbul Vapur Seferleri İptal Mi? 


İstanbul’da etkili olan sağnak yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en sık araştırılanlar arasında vapur seferleri iptal mi edildi ve İstanbul vapur seferleri durduruldu mu soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji’den Sarı Kod Uyarısı

İstanbul’da yaşanan sağnak yağış ve şiddetli fırtına sebebiyle meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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